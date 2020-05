Abeledo emplaza al Recreativo a negociar con el San Roque de Lepe

La realidad se impone a los deseos. Ignacio Abeledo asume que su fichaje por el Recreativo en estos momentos es, como ha informado DiariodeHuelva.es, una operación poco menos que imposible. Al mediapunta onubense le encantaría jugar en el Nuevo Colombino, pero entiende la posición del San Roque de Lepe de no negociar nada que no sea un traspaso.

Al fin y al cabo, el club lepero fue el único que apostó por Abeledo cuando nadie confiaba en sus posibilidades. Y le renovó a mediados de la pasada temporada haciendo un notable esfuerzo económico. “Pertenezco al San Roque, sé que están llegando cosas, pero el club que esté interesado en mi, que hable con el San Roque“, señala en el instagram del combinado aurinegro.

Una oferta

El talentoso futbolista revela que “cuando he estado por Huelva, algún aficionado me ha dicho que firme por el Recreativo, pero eso es cosa de mi agente, yo me dedico a jugar. No me molesta que se saquen esas informaciones, pero tienes que evadirte y estar tranquilo con lo que hay. Si llega una oferta ya se verá, pero por ahora soy jugador del San Roque de Lepe“, sentencia.