Pruden Serrano: “No es una utopía que El Portil vuele solo algún día”

Lo conozco desde chiquitito, cuando El Portil era como mucho más familiar y había grupos de niños que se juntaban para jugar a la pelota, teniendo terreno por todos lados para entretenerse con el balón y no con los móviles.

Me refiero a Prudencio Serrano Robles, quien con el paso de los años ha dejado patente la vinculación y el compromiso que tiene con esta zona del litoral onubense que pertenecen a los ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbría. Hasta tal punto que en la actualidad es el presidente de la “Asociación de Vecinos Portileños”.

Persona con don de gentes, capacidad de liderazgo, solidario y sobre todo muy luchador a la hora de defender los intereses de El Portil.

Hacia su casa he dirigido mis pasos virtuales para preguntarle en primer lugar, qué opinión le merece esta pandemia.

“Particularmente, la situación ha sido bastante complicada, aunque nos queda la cosa que quizás con medidas tomadas con algo más de celeridad, hubiera provocado menor impacto en la población. Las publicaciones de las órdenes ministeriales y decretos los fines de semana o días festivos han sido un gravísimo error, dado que no daba tiempo posible a realizar las consultas a los órganos correspondientes, creando una incertidumbre abismal. Al igual que la problemática de las ruedas de prensa, lo que decía el presidente el miércoles, salía más tarde el vicepresidente y lo contradecía, para después salir en BOE una mezcla de todo. Cierto que en líneas generales, ha sido positiva, gran parte o la mayor parte por nuestro sistema sanitario público y nuestros profesionales al frente, junto con Policía, y demás fuerzas de Seguridad del Estado, sin olvidarme de otras profesiones vitales para el desarrollo de la vida cotidiana, como transportistas, empleados de supermercados, etc.

También reconocimiento a nuestros mayores que han aguantado casi dos meses, y sobre todo (y lo digo porque soy padre) los niñ@s, ellos sí que han dado un ejemplo”.

¿Cómo ha sido y es tu día a día desde que te levantas hasta que te acuestas en el confinamiento ¿Qué has hecho?

Teletrabajar, compra de lo necesario (cervezas y algo de pan y verduras), deberes con mis hijos Pruden y Martina y poner de los nervios a Miriam, mi mujer.

¿En qué crees va cambiar la vida después de la pandemia?

El mayor cambio en nuestra vida social lo van a sufrir y/o lo sufren ya los andaluces y sobre todo los PORTILEÑOS, pues necesitamos de las gentes, estar juntos, abrazarnos, besarnos, chocar la mano…. pero todo eso tiene que esperar.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Intentar seguir colocando a El Portil y Nuevo Portil donde se merece, donde debe de estar, y que le den lo que nosotros pagamos por derecho. Además, seguir formándome con los expertos en el tema, para intentar que algún día El Portil vuele solo, tal y como un 26 de abril lo hizo Punta Umbría. ¿Utopía? Pues pienso que no.

¿Crees que los ayuntamientos de Punta y Cartaya van a prestar más atención al Portil y nuevo Portil?

Jejejejejeje (me río por no llorar) desde que fundamos la Asociación de Vecinos PORTILEÑOS, hemos conseguido un empujón muy fuerte y que al menos no sigamos siendo lo último de lo último. A día de hoy seguimos muy, muy, muy mal, pero se consiguen cosas.

La situación como sabes es deplorable, porque si bien hacen cosas, son “pecata minuta “ con lo pagado y reinvertido. Este verano va a ser incluso más complicado, pero bueno, ahí estaremos, luchando y empujando, porque es la única manera de que nos tengan en cuenta.

Y de las playas, ¿qué opinión tienes?

Malos tiempos se avecinan, a día de hoy estamos peor que nunca, desde hace una semana estamos a full para exigir lo que se aprobó. Hemos estado en contacto con jefe provincial, subdelegada del gobierno, alcaldesa y alcalde de Punta y Cartaya, pero no existe ni puerta ni ventana que nos haga ver la luz. En el caso de Punta Umbría, la alcaldesa debe abanderar el proyectos y plantarse otra vez en Madrid con nosotros, porque esto no tiene solución.

Nos mintieron (en concreto a mí) en la reunión con el Subsecretario de Estado en las Cocheras del Puerto, cuando dijeron a la pregunta que se le hizo sobre el estado del preestudio de la playa. La contestación y promesa es “en que unas semanas estará listo”, pero resulta que ha pasado más de 1 año de la reunión, y no hay nada de nada.