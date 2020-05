Toño: “Ningún organismo puede tomar una decisión que ponga en riesgo tu vida”

Sin lugar a dudas fue uno de los baluartes más importantes en el equipo de Marcelino García Toral en la mejor temporada del Recreativo en toda su historia. Llegó a Huelva sin hacer ruido dispuesto a seguir creciendo como portero y bien que lo consiguió.

Está unido a esta tierra para siempre, no en vano conoció a la mujer con la que comparte su vida, la guapa y encantadora puntaumbrieña Carmen. Me estoy refiriendo a Antonio Martínez, “Toño” en el mundo del fútbol, a pesar del técnico David Vidal, que le comentó que ese no era nombre para un portero. En el Recreativo fue trofeo Zamora y se le recuerda con mucho afecto, incluso hace unas temporadas sonó como entrenador de porteros del Decano, aunque no llegara a cristalizar la operación, si bien es cierto, que él estaría encantado.

Este extraordinario portero que acaba de cumplir 40 años, con la amabilidad que le caracteriza, ha contestado a nuestras preguntas desde su domicilio alicantino

-¿Toño, cómo has vivido el confinamiento?

-El confinamiento… pues al principio lo llevamos bien, pero se hace largo y pesado, la verdad, aunque ahora con poder salir a hacer ejercicio por la calle, la situación es más llevadera.

-¿Tu día a día cómo es?

-Desayunamos juntos, mi mujer Carmen, mi hija Martina y yo. Después mi hija tiene clase on line, cuando termina le ayudo a sus tareas y a hacer un poco de deporte aquí en casa. Por la tarde es un poco de la misma rutina, aunque hemos variado con manualidades, dibujar, pintar, cocinar postres etc. y también algo más de deporte, ¡que no falte! Y eso sí, terminamos la tarde con juegos reunidos, antes de cenar. Alguna película o televisión y a la cama.

-¿Cómo crees que va cambiar la vida después de esta pandemia?

-Sinceramente, después de esta pandemia creo que nos va a cambiar la forma de ver la vida y valorar las cosas más insignificantes, y los pequeños detalles, la familia por supuesto, la naturaleza, los animales, y la sanidad por encima de todo.

A la hora de saludar, estar en sitios de ocio, supermercados, va a ser totalmente diferente estando y adoptando medidas que antes no teníamos y que ahora vamos a valorar mucho.

-¿Qué tienes pensado de cara al futuro?

-Mis planes de futuro son los mismos que los del presente prácticamente, disfrutar del tiempo junto con mi familia, ahora estamos con un proyecto de una construcción de una vivienda, disfrutar de los deportes que hago paddle surf, boxeo, bici y sobre todo ser buen ciudadano e inculcar valores y educación a mi hija.

-¿Cómo crees va a terminar la temporada futbolística en las distintas categorías?

-En cuanto al tema del fútbol, la verdad es que no lo sigo mucho, lo que te puedo comentar es que en este caso y dada la circunstancia, sería de la opinión de no terminar, y todos los medios que puedan tener los clubs, cederlos a los sanitarios para intentar salvar el máximo de vidas y dejar a un lado la competición y el espectáculo. Ningún organismo puede decidir o influir en las decisiones en las cuales esté el riesgo de jugar con tu vida, independientemente de la cuestión económica que conlleve.

Toño, que ha sido todo un placer estar en contacto contigo, que las obras de tu nuevo hogar te sean livianas y espero verte por esta tierra y poder compartir un ratito de charla, eso sí, con el rumano también.