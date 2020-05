Purificación Quintero Bermejo, ´La abuela Puri´, cumple un siglo

Hoy día 22 Purificación Quintero Bermejo cumple un siglo de vida que se dice muy pronto y las tres generaciones de familias no han podido reunirse en torno a la ¨Abuela Puri¨, que así le llaman. El motivo no es otro que la centenaria abuela que llevaba meses esperando reunirse con sus hijos Pepi, Ani y Paco, sus nietos Oscar, Marta, Marí Ángeles, Francisco Javier, Manuel, Ana Marí, José Carlos, Luis Francisco y Charo y sus bisnietos Claudia, Paula, Marta, Elsa, Elena, Raúl, Sara, Francisco Javier, Carla, Sergio, Carlos y Martín, está ingresada en la residencia de mayores Hermanas de los ancianos Desesperados y aunque en Huelva ya estamos a punto de llegar a la fase 2 de la desescalada, las puertas de estos centros siguen prácticamente cerradas, pues hay que ser muy cautelosos con personas tan vulnerables. Por lo que solo han podido acudir a felicitarlas sus tres hijos y llevarle un ramo de flores , como se puede apreciar en la instantánea que ilustra esta sección.

Eso sí, su nieta Marta me decía que aunque es una pena que no hayan podido reunirse como tenían proyectado por el maldito coronavirus; sí que le han podido enviar un vídeo colectivo para que la abuela pudiese disfrutar de la familia en una efeméride tan importante. La abuela “Puri” esperaba con anhelo su 100 cumpleaños y que cada vez que le decían que iban a celebrarlo por todo lo alto, se ponía a sonreír y tocar las palmas, e incluso a bailar. De hecho, me seguía comentando que cada vez que iba a visitarla cualquier familiar, siempre les preguntaba lo mismo ¿cuántos años tengo? le decían 99 y ella siempre respondía, pues los próximos si Sor Ángela Cruz quiere, ya que es una devota de la Santa, serán cien y lo vamos a festejar todos juntos y por todo lo alto.

Su nieta Marta tenía una sensación agridulce. Por una parte feliz por saber que la mejor abuela del mundo como los nietos/as la denominan, está bien de salud, aunque con sus achaques propio de la edad. Pero por otro lado triste por no poderla acompañar físicamente y escucharla recitar esos poemas de juventud que tanto les gusta pronunciar cuando ve reunida a toda la familia.

Desde esta sección queremos rendir un sentido homenaje a esta mujer centenaria que según me cuenta su nieta ha destacado por su personalidad y su lucha incansable por sacar adelante a sus hijos. Y ojalá pronto puedan disfrutar de ella la familia al completo y abrazarla, pues a sus 100 años, todavía los deja a todos ellos boquiabiertos, memorizando canciones y recitando poemas. Felicidades´ Abuela Puri´