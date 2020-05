Spotify y Tiktokers, en el punto de mira por la compra de followers

Las redes sociales y plataformas de música en streaming han tomado un especial papel en este confinamiento consiguiendo cifras de interacción récord. Si existe un red social que ha subido como la espuma en estos días ha sido TikTok.

TikTok, la red social de moda durante el confinamiento

TikTok es una plataforma en la que se pueden crear y compartir vídeos con música, texto e incluso karaoke. La idea de compartir estos vídeos editados de forma sencilla, cantando o haciendo playback con el fondo de canciones muy conocidas, o de diálogos que pueden ser creados por los usuarios, ha generado una gran afiliación de nuevos seguidores de esta red social.

La clave de esta red social y de que guste tanto es que permite a cualquiera convertirse en una celebridad de la noche a la mañana. Esta red social a diferencia del resto, da visibilidad a todos los usuarios insertando entre los videos de las personas a las que sigues, videos de otros usuarios aleatorios. Pudiendo de esta forma convertirse en virales, contenidos de usuarios que apenas tienen seguidores.

Pero este aumento espectacular de descargas y nuevos usuarios se ve en el punto de mira al aparecer también el rumor de plataformas que se dedican a comprar seguidores para hacer de perfiles ‘anónimos’ o nuevos, en perfiles de usuarios influyentes. Sorprende que estos rumores no solo se queden en esta nueva red social, sino que plataformas de música en streaming también se han visto en el punto de mira por la supuesta compra de followers, como Spotify.

¿Se pueden comprar seguidores en Spotify?

La plataforma de streaming ha visto incrementadas sus listas, así como las escuchas online, en las últimas semanas. La estrategia de compra de followers para hacer crecer perfiles, artistas o acciones se ha convertido en una herramienta muy utilizada por perfiles y agencias creadas exclusivamente para ello. Estas agencias te permiten comprar seguidores y ofrecen unos servicios que usan los artistas en spotify para crecer más rápidamente.

TikTok triunfa por dos factores principales que están siendo su punto fuere. Su reproducción sucesiva y un algoritmo francamente eficiente que premia las reproducciones y los seguidores. De ahí que esté aumentando la demanda de compra de seguidores.

Al igual que sucede con TikTok, en Spotify también es importante crecer en seguidores y escuchas. Cuantos más seguidores tengas, mejor será la plataforma como forma de promoción para conseguir clientes y/o vender productos; es por ello que muchas marcas usan estas estrategias para hacer campaña de sus nuevos productos gracias a perfiles de personas influyentes, que suelen adquirir muchos followers a través de publicidad.

Pero no todo son ventajas en la compra de seguidores. Las propias plataformas y redes sociales están comenzando a penalizar a los perfiles que usan estas estrategias de forma indiscriminada y sin objetivos reales. Además, los propios usuarios comienzan a conocer más de estas técnicas y no apoyan sus acciones, por lo que puede llegar a ser muy perjudicial para las propias marcas y/o personas influyentes que hacen uso de la compra de seguidores.

Incluso si se hace uso de la compra de followers de forma indiscriminada, se corre el riesgo de no tener una segmentación adecuada y no llegar, realmente, a tu público objetivo. Por ejemplo, si publicas algo en tu cuenta de Spotify, es algo abierto, para ser escuchado en una playlist y buscando siempre un público al que dirigirte que sea fiel a tu música. Lo mismo sucede con TikTok. Pero si se realiza la compra de followers se corre el riesgo de no llegar a tu verdadero público objetivo.