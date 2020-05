José Antonio Fernández: “Hay que sacar conclusiones positivas de esta pandemia”

José Antonio Fernández, nuestro invitado del día de hoy, es hijo de Julio Fernández Peguero, toda una leyenda del Recreativo de Huelva, por lo que no era de extrañar y como no podía ser de otra manera que hiciera sus pinitos en los escalafones inferiores del Decano

José Antonio es quiromasajista y osteópata de profesión y siempre ha estado vinculado en su trayectoria profesional con el mundo del deporte en los últimos años.

Nuestro invitado era lógico que quisiera ser futbolista y además de estar en la cantera del Recreativo, también lo hizo en el Almería y en La Palma y Cortegana en tercera División. Pero aparte de ello, José Antonio ha estado vinculado a distintos clubes de fútbol masculino y femenino, pero también en otras disciplinas deportivas, como baloncesto, tenis, pádel y gimnasia rítmica.

Es una persona de talante conciliador y dialogante, buen conocedor del fútbol y el deporte en Huelva, fue fundador de la Escuela de Fútbol Ciudad de Aljaraque y es un profesional con capacidad y conocimientos de dirección y gestión, lo cual hizo que hace unos años y tras la dimisión de Félix Pérez fuese nombrado delegado de la Federación Onubense de Fútbol. Lo cual, tal y como se ha demostrado fue un acierto total pues la delegación ha tenido una mayor proyección.

Es persona sociable, servicial y con las ideas muy claras. Personalmente le tengo un gran aprecio y desde luego una envidia sana por una “casita azul”, lugar privilegiado en Costa isleña.

Le hemos llamado para charlar un ratito con él y que nos cuente en primer lugar cómo ha estado viviendo el confinamiento, comentando que “estamos sufriendo, aunque ya un poquito menos que hace 15 días”.

¿Cómo has pasado estos dos meses que llevamos de confinamiento?

“Principalmente en casa, con mi mujer y mis dos hijos. Habituados ya a estar encerrados pero con poco tiempo para el aburrimiento. El estado de alarma sanitaria nos ha privado de muchas cosas pero es cierto que nos abre otras posibilidades”.

¿Cuáles son esas posibilidades de las que nos habla?

En mi caso, en la RFAF seguimos trabajando a diario y dedicándole muchas horas. Videoconferencias, llamadas telefónicas, correos… Vamos es un no parar. Son muchas las categorías que tenemos bajo nuestra tutela, muchos clubes, competiciones, árbitros, entrenadores y mutualidad por lo que como verás con tantos frentes abiertos es difícil aburrirse.

Con el paso de los días es lógico que todos nos pongamos un poquito nerviosos y el mundo del fútbol no iba a ser menos. Son muchas las llamadas que recibo preguntando qué va a pasar con las competiciones, cuándo y cómo van a terminar, si se van a reanudar… La respuesta a día de hoy es que tenemos que esperar un poquito más. En este caso la salud es lo primero y ni la RFEF ni la RFAF van a dar un paso sin asegurar junto con el gobierno y sanidad que se pueda jugar, o no.

Aparte de los temas profesionales que has hecho?

El día da para mucho. Ayudar en las tareas del hogar, controlar un poco los estudios diarios de mis hijos, reanudar aficiones algo olvidadas, hacer ejercicio y conversar con mi mujer o amigos por teléfono hacen que pasen los días deseando que cuanto antes podamos volver a nuestras vidas de la forma más segura posible. Y que no se me olvide, he estado poniendo en orden mi colección de camisetas y de pins, que me ha hecho mucha ilusión recordar la historia de cada una de las camisolas o los escuditos.

¿Qué te ha parecido esta situación que estamos viviendo?

Parece mentira lo que estamos viviendo, a veces incluso da la sensación de estar soñando o viendo una película de ciencia ficción. Pero la triste realidad es la que es. Espero y deseo que pronto demos con la vacuna, que volvamos a ser los que éramos y sobre todo que saquemos conclusiones positivas de esta pandemia.

José Antonio, que ha sido una gozada echar un ratito de charla contigo, y a seguir trabajando en pro del fútbol de