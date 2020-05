Argentina: “No paro de pensar cuándo volveré a los escenarios”

Fotos: Alberto Díaz

Es la mujer de la eterna sonrisa, aparte de ser un encanto y una profesional del flamenco como la copa de un pino, vamos, de quilates incalculables. Me estoy refiriendo a Argentina María López Tristancho o lo que es lo mismo simplemente “Argentina”.

La conocí hace ya bastantes años, cuando cantaba con el grupo “Niños de Huelva”, que dirigía la siempre recordada María Amparo Correa. Desde entonces hasta esta fecha, la evolución de la cantaora ha ido en progreso continuo y hacer un recordatorio de todos los premios obtenidos y los grandes escenarios que ha pisado, dejando constancia de su arte, haría interminable esta entradilla de presentación. Aunque hay que reseñar que ha sido dos veces nominada para los premios Grammy, aparte de haber actuado en los lugares más emblemáticos del mundo, además con un éxito algo impresionante. Y es que hay que rendirse ante el talento de esta onubense, que allá donde va deja el pabellón de Huelva en las cotas más altas.

Pero no seré yo quien olvide la gran importancia que ha tenido en la carrera artística de Argentina su marido, Luismi Baeza, que a mí no me cabe la menor duda es un auténtico fenómeno y con todo el arte del mundo

Pero vayamos a charlar un ratito con Argentina, que es toda amabilidad, simpatía y belleza. Que ha sido madre de un niño precioso y está como loquita de contenta al igual que su marido.

Amiga, cuéntanos qué has estado haciendo desde que comenzó el confinamiento.

Desde que empezó este confinamiento he dedicado las 24 horas del día a mi familia, a Luismi y sobre todo a mi hijo Miguel, que lo estoy disfrutando muchísimo, ya que entre la cuarentena después del parto y que rápidamente me incorporé a cantar no había podido disfrutar al 100% de él. Otra cosa que estoy haciendo es hablar con mis seguidores por redes sociales, sobre todo por Facebook e Instagram, haciendo conexiones en directo para ellos, cantándoles y hablándoles, haciéndoles esta cuarentena más amena, creando un vínculo mayor de manera cercana. También está siendo muy importante esto para mi, muy motivante ver que desde todas partes del mundo se preocupan por tu carrera.

Háblamos de lo último que has hecho discográficamente.

Ahora desde que he lanzado el single IDILIO, que es una fusión de flamenco con sones cubanos, por ejemplo es increíble el número de seguidores de toda Latinoamérica que se han enganchado a nuestras producciones.

Y la verdad que no paran de sorprenderme la cantidad de mensajes que me escriben durante y después de cada directo, desde todas las partes del mundo, agradeciéndome de corazón y algunos hasta llorando que haga estas conexiones en estos momentos tan duros y delicados para todo el mundo. Sinceramente, me daba mucha vergüenza hacer directos pero parece que ya le voy cogiendo el punto y me gusta muchísimo y además me divierto y me lo paso genial.

¿Has guardado el confinamiento?

Yo me he llevado un mes sin salir de casa, desde que dieron el estado de alarma hasta que llegó el día en el que necesitaba hacer algo más que ir a tirar la basura, porque hasta ahora el que salía a comprar era Luismi, necesitaba salir y volver a hacer la compra como lo hacía antes y entonces pensé que ahora me tocaba a mí, ahora salía yo, que necesitaba ver con mis propios ojos las calles desiertas y silenciosas, tal y como él me lo había descrito cada vez que había salido a comprar.

Sí, es cierto que prácticamente no había ni un alma en la calle pero no sentí miedo ni vacío, quizás fue porque me había concienciado bien sobre este confinamiento y me había hecho a la idea de lo que iba a ver y de que todo iba a estar así.

La situación actual, cómo la ves, cómo la valoras?

La situación es bastante delicada, todavía no puedo entender, vamos que no me entra en la cabeza que haya gente que siga saltándose el confinamiento cuando es algo que está pensado por y para el bien de todos. Parece que ya empezamos a ver un hilito de claridad a lo lejos del túnel en el que estamos, y yo sinceramente no paro de pensar cuándo volveré a los escenarios, aunque por supuesto lo primero que quiero y deseo con toda mi alma es que no haya más fallecidos ni contagiados en el mundo, que todo esto vuelva ser como antes en el que besarnos y abrazarnos no nos de ningún miedo.

¿Habrá una nueva vida detrás de esta pandemia?

Creo que si, por lo que quiero ser positiva y pensar que esa nueva vida que vamos a empezar está a la vuelta de la esquina. Que la vacuna aparecerá pronto junto con el tratamiento y que todo vuelva a la normalidad, pero con una sociedad y un mundo más fuerte y mejor. Quiero mandar todo mi cariño y un fuerte abrazo a todas las personas y familias afectadas por esta enfermedad, que son los que realmente lo han pasado mal o lo están pasando mal.

Argentina, que es una gozada echar un ratito de charla contigo, que te deseo a ti y tu familia todo lo mejor del mundo y mucha salud para criar a Miguel. ¡Ah! que no se me olvida, toda clase de éxitos con tu trabajo artístico y que sigas abriendo el tarro de las esencias cada vez que te subas a un escenario, pues tienes hasta para regalar.