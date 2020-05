Ningún centro médico privado de Huelva hace las pruebas más fiables (PCR) de coronavirus

Con la desescalada en marcha y la vuelta al trabajo de varios miles de trabajadores en Huelva, empresas y particulares han iniciado una alta demanda de consultas y peticiones para someterse a los test y pruebas de control de la pandemia por Covid-19 (Corona Virus Disease-19). Diariodehuelva.es ha testeado las posibilidades que existen en Huelva, fuera de la sanidad pública, para conocer si estamos afectados por esta enfermedad tan contagiosa.

Lo primero que hay que saber es que los seguros médicos de carácter privado no suelen cubrir los costes de estas analíticas que, sin embargo, están siendo muy demandadas por trabajadores y sus representantes sindicales.

En la provincia onubense solo algunas grandes empresas, sobre todo mineras, energéticas y marítimas cuentan con medios y mutuas con capacidad para solicitar las pruebas.

Pero en Huelva no es tan fácil conseguir que te realicen los distintos test rápidos, serológicos o por PCR necesarios para garantizar la seguridad en las empresas y centros de trabajo o la tranquilidad de las personas.

De los aproximadamente 15 centros privados, incluidos hospitales, clínicas y laboratorios, que hay en Huelva sólo 5 y dos grandes empresas han notificado a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía la adquisición de material para poder desarrollar estos test.

Aun así, ningún centro privado de Huelva está capacitado y cumple los requisitos necesarios para hacer pruebas por la técnica de PCR, la más fiable pero también la más costosa: entre 120 y 200 euros cada prueba. En cambio sí hay laboratorios y mutuas donde es posible tramitar y realizarse la prueba de coronavirus mediante test rápidos o serológicos.

El Hospital Quirón Salud no las realiza, según ha informado a Diariodehuelva.es, y el hospital Los Naranjos no ha respondido a esta cuestión tras ser consultado. El Virgen de la Bella de Lepe, tras confirmar que solo realiza pruebas a personal sanitario (sin especificar cuál) tampoco concreta si es posible o no realizarlas por la vía privada (siempre por prescripción de un facultativo) y remite al SAS.

El requisito imprescindible para someterse de forma particular es pedir cita y tener la prescripción de un facultativo sea de la sanidad pública (SAS) o privada que decidirá, según los síntomas de cada paciente, el tipo de análisis que se necesita.

Las mutuas consultadas que sí realizan y tramitan las pruebas en Huelva optan por el test serológico, valorado en unos 60 euros cada uno. Y a esta fórmula sí se están acogiendo grandes empresas que cuentan con más de 50 trabajadores. Y lo hacen por protocolo de seguridad para sus propios trabajadores y para garantizar la atención del público.

Estos mismos centros consultados rechazan los llamados test rápidos, los más baratos, pero que presentan una menor fiabilidad.

Así que el único método para hacerse las pruebas más fiables del coronavirus (por PCR) es recurrir a la sanidad pública (SAS) a través de los cauces médicos establecidos y siempre según las consideraciones e indicaciones de su personal médico.

En Huelva, al margen de la sanidad pública, sí es posible realizarse test serológicos en laboratorios privados con una demora en los resultados de entre 3 y 5 días.

Lista de precios

Los test rápidos de antígeno se hacen a través de una muestra de mucosa y pueden identificar la proteína del virus en el paciente. Son los más baratos, entre 20 y 30 euros, y poco fiables.

Los test serológicos se realizan a través de una muestra de sangre y tienen la ventaja de que son más fiables y pueden detectar los anticuerpos y, por tanto, a los inmunes. En Huelva hay laboratorios que los realizan a particulares por 65 euros. Son útiles para conocer el porcentaje real de la población contagiada.

Los test PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) son los más seguros y fiables pero requieren la compra de material menos fácil de conseguir en un mercado muy necesitado de estos componentes médicos y tecnológicos. De ahí que en Huelva no haya ningún centro privado que los realice a particulares. Solo se pueden realizar en los hospitales públicos Juan Ramón Jiménez, Comarcal de Riotinto y ahora Infanta Elena.

De todas formas, el Servicio Andaluz de Salud obliga a los laboratorios y centros de análisis privados, hospitales y clínicas o mutuas a comunicar con carácter urgente los casos de Covid-19 que hayan podido confirmar. Todo ello en base a la necesidad de disponer de información epidemiológica de calidad y en tiempo real, lo que hace necesario que en base a lo dispuesto en la normativa se comunique con carácter urgente los casos de COVID- 19 confirmados en los laboratorios que realicen esta prueba

Asimismo establece unas normas muy rígidas para controlar estas operaciones de realización de análisis privados y particulares para detectar el Covid-19. Por lo que cualquier entidad de naturaleza pública o privada que, en relación con las pruebas diagnósticas para la detección del COVID 19 adquiera hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren ubicados y/o presten sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de su uso, advierte la normativa en vigor.