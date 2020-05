Quique Rivero quiere renovar con el Recreativo

Quique Rivero quiere seguir en el Recreativo de Huelva. Pese a su floja actuación personal -en consonancia con el mal rendimiento del equipo-, y que termina contrato el 30 de junio, el centrocampista cántabro espera volver a ser ‘el cerebro’ del Decano en la próxima temporada.

“¿Continuar? ¿Por qué no? Es una puerta que está abierta, pero de momento no hemos hablado nada. Tengo contrato en vigor y desde que acabó la Liga el 8 de marzo realizo un plan de trabajo y entreno todos los días, salvo el domingo. Sigo con el mismo plan, no ha cambiado nada“, detalla en Huelva Información.

Seis jornadas de baja

El mediocentro natural de Cabezón de la Sal, que cumplió en abril los 28 años de edad, ha disputado 25 partidos con la albiazul en la recién concluida campaña, 22 en la Liga y 3 en la Copa del Rey. Sus estadísticas incluyen dos goles y una asistencia. Causó baja durante seis jornadas por una lesión muscular.