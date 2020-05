Las duras secuelas de una galga que escapó de la horca en un pueblo de Huelva

La asociación protectora Puntanimals ha compartido en el día de hoy una triste y desgarradora historia de una galga rescatada tras librarse de una horca en un pueblo de Huelva. Una historia dolorosa y desoladora. Tal y como informa la protectora “hace tiempo nos dieron un aviso de esta galga en un pueblo de Huelva con una cuerda atada al cuello con una grandísima herida, asustada y dolorida. Tras varios intentos ya está con nosotros, la cuerda está tan profunda en su piel que todo indica que la intentaron ahorcar y que se rompió por no aguantar el peso de su cuerpo, consiguiendo ella zafarse con todo ese dolor que ha vivido durante unos meses”.

Sin duda, una situación crítica que “la dejarán marcada de por vida”, al igual que los más de 100 puntos de sutura que han tenido que hacerle en su cuello. Desde Puntanimals han denunciado que “si no se hubiese roto la cuerda, si no hubiese andado por el pueblo, si alguien no se hubiese preocupado por ella, se habría ido en silencio como tantos animales de caza que solo vienen al mundo para conocer explotación, maltrato, abandono y muerte”.

Asimismo, han manifestado que las “imágenes son muy duras, muy tristes y dolorosas pero muy necesarias porque la grandísima problemática de este país en cuanto abandono y maltrato animal, hace que día a día se den situaciones como estas”. Y han solicitado la colaboración ciudadana para hacer frente a los numerosos gastos a los que se enfrentan.