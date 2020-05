Francisco J. Fernández, jefe de Venta de Toyota Huelva, nos muestra su confianza al sector pese a la Covid-19

La crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus está dejando una seria repercusión en el sector de la venta y distribución de automóviles. No sólo los concesionarios se vieron obligados a cerrar nada más decretarse el estado de alarma, sino que además las propias fábricas se vieron obligadas a parar su producción; situación en la que han estado varias semanas y todavía hoy producen a un ritmo mucho menor al habitual.

Pero el pasado lunes llegaba la fase 1 de la desescalada, lo que ha permitido a todos los concesionarios la apertura de sus establecimientos, si bien con estrictas medidas de seguridad para evitar contagios y con limitación de aforo.

Para analizar esta coyuntura nos hemos puesto en contacto con el jefe de Ventas de Toyota Huelva, el amigo Francisco J. Fernández Garrido ¨Panchi¨ al cual tras saludarlo nos metimos en materia ya que le notamos con una mezcla de inquietud por la situación sanitaria y con incertidumbre por las consecuencias económicas, pero con confianza, ilusión y optimismo cara al futuro.

Lo primero que quisimos saber fue ¿Por qué crees el Gobierno decidió permitir que todos los concesionarios abriesen sus puertas, independientemente a la superficie de sus instalaciones?

Él entiende que ellos son sabedores que los sectores más productivos del país son: el turismo y la automoción y dado que el turismo de momento tardará en arrancar, no pueden dejar que el otro gran colectivo se les muera. También comentaba que espera que el Gobierno tome en consideración el plan de choque nacional que han propuesto por todas las instituciones del sector automovilístico; lo que hará se apliquen medidas de impulso a la demanda que ayuden a la recuperación global del mercado de la automoción en España, tanto para fabricantes, concesionarios y clientes.

En cuanto a la previsión de matriculaciones que espera, me decía que eso es un melón por calar, diferentes estudios del sector estiman que la venta de coches nuevos retroceda entre un 30 y un 45%. No obstante, él encara el futuro confiado en que se reactive más pronto que tarde, ya que a priori las marcas saldrán con ofertas potentes, tanto en precio como en financiación para acabar con los stocks y estimular al cliente a la compra.

Me seguía manifestando que otro de los factores que podrían incitar a la adquisición es que muchas personas tras el coronavirus se van a decantar por el vehículo privado para sus desplazamientos por el miedo al contagio en los servicios públicos. Y que la posibilidad de seminuevos se puede convertir en la opción favorita a la hora de cambiar de coche debido a la crisis económica.

En cuanto al horario nos trasmitía que el taller estará abierto desde las 7 a las 15 horas, con el objeto de tener la tarde libre para mejorar la limpieza. En cuanto a las exposiciones, abrirán al público en jornada de mañana y tarde, concretamente de 10 a 14 horas y de 16.30 a 20,30. Eso sí, lo harán con los mejores protocolos de seguridad e higiene para salvaguardar al cliente y a los empleados de posibles contagios. También nos apuntaba que, tras los dos meses de confinamiento, todos nos hemos acostumbrado a las nuevas tecnologías, como las compras online y las videos- conferencia, por lo que espera que esta técnica también pueda acontecer a la hora de contactar con el concesionario para efectuar la compra del automóvil.

Desde esta vuestra sección semanal y aunque entiendo que el sector del automóvil en España no comenzará a notar su recuperación hasta el último trimestre de este ya fatídico 2020; les deseo a todos los concesionarios de automóviles onubenses que la recuperación, aunque lenta, sea continua. Una tarea que será ardua y difícil, pues no podemos obviar que el sector automovilístico no viene precisamente de un periodo de bonanza: 2019 fue el primer año, tras seis al alza, en el que las ventas automovilísticas cayeron. Una tendencia que continuaba este 2020 antes del impacto de la epidemia.