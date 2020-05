El confinamiento provoca desgaste emocional al 94% de los docentes onubenses, según una encuesta

El sector de Educación del sindicato CSIF lanzó el pasado viernes una encuesta a través de su página Web que ha suscitado una importante respuesta entre el colectivo docente y que ha puesto de manifiesto que el confinamiento está provocando desgaste emocional -es decir: estrés, angustia o ansiedad- al 94,42% de ellos, que además trabajan más horas que antes de esta situación, según asegura el 92,39%, y que utilizan -en la práctica totalidad de los casos- medios tecnológicos propios para la atención del alumnado (el 98,98%).

En sólo unos días, 423 profesionales de la enseñanza de la provincia de Huelva se han manifestado en relación con las cuestiones planteadas por CSIF en dicho sondeo respecto a las circunstancias en las que desarrollan su trabajo. El cuestionario consta de diez preguntas que tienen de dos a cuatro opciones para ser contestadas, y que pretenden recoger el sentir del profesorado en su labor docente en la situación actual.

Desde el sindicato se ha subrayado que “los resultados que arroja este sondeo avalan lo que CSIF ha venido detectando en esta etapa desde que se decretó el estado de alarma: desgaste emocional de los docentes, sobrecarga de horas empleadas en su trabajo, dificultades para conciliar y poco apoyo por parte de la Administración, tanto en medios materiales como en normativa que aporte certidumbres al colectivo”.

En concreto, la primera de las cuestiones de la encuesta se refiere a si los profesionales han podido trabajar con los medios digitales que la Administración educativa ha puesto a disposición de los docentes (Moodle, Pasen, etc.). El 41,12% ha contestado que “a veces” y el 43,65% ha dicho que ha usado otros medios, como blogs, canales de Youtube o el correo electrónico. El 6,60% ha manifestado que ha usado los medios de la Administración siempre, mientras que el 8,63% restante ha respondido que no lo ha hecho nunca.

La segunda pregunta es la que ofrece un resultado más contundente de todas y trata sobre los recursos tecnológicos (como ordenadores, tablets o móviles) que han utilizado los docentes para teletrabajar con su alumnado y comunicarse con las familias. En este caso el 98,98% dice haber empleado medios personales, frente al sólo 1,02% que asegura haber usado medios de la Administración educativa.

Respecto a las instrucciones y normativas para regular el último trimestre de este curso escolar, el 70,56% las ha calificado de “poco útiles”, el 26,90% las ha visto “parcialmente útiles” y sólo el 2,54% ha considerado que son “esclarecedoras y de gran utilidad”.

En relación al número de horas de la jornada laboral, los datos de esta encuesta revelan que el 92,39% manifiesta que “trabaja más horas que antes de decretarse el estado de alarma”, frente al 0,51% que dice trabajar menos tiempo que antes. El 7,11% indica que no ha experimentado variación alguna y dice trabajar el mismo número de horas.

COLABORACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS FAMILIAS

En cuanto a la colaboración de las familias en el proceso educativo durante esta etapa, los encuestados señalan en sólo un 6,60% de los casos que dicha colaboración no se produce. Frente a ello, un 46,19% indica que las familias sí colaboran y el 47,21%, que lo hacen a veces.

Consultados sobre si la nueva situación de confinamiento ha provocado en estos profesionales en algún momento desgaste emocional, es decir, episodios de estrés, angustia o ansiedad, el 94,42% responde que sí y sólo un 5,58% niega encontrar estos problemas en el desempeño de su labor bajo las circunstancias actuales.

Por otra parte, un 54,31% de los participantes en el sondeo indica que la nueva situación laboral le está afectando en su conciliación laboral, mientras un 27,41% señala que esto sucede a veces, y sólo un 18,27% responde que no le afecta para conciliar.

STOP BUROCRACIA, TODAVÍA MÁS EN LA ACTUAL SITUACIÓN

También se incluye en el cuestionario una pregunta sobre las tareas burocráticas encomendadas al profesorado en la nueva situación de educación a distancia. El 71,07% entiende que son excesivas; el 22,84% considera que son excesivas a veces; y un 6,09% no cree que lo sean. Asimismo, el 86,80% cree muy necesario o necesario simplificar y reducir la burocracia en la labor docente.

Estos resultados respecto a las tareas burocráticas coinciden con el estudio realizado por CSIF a finales del pasado año que indicaba que el 90% de los docentes andaluces cree que las labores de este tipo que están obligados a realizar son excesivas y que sirvió de base para la campaña del sindicato denominada “Stop burocracia”, que aún está activa.

En este sentido, el sindicato entiende que “con mucha más razón dichas labores deberían quedarse en el mínimo imprescindible en una situación como la que vivimos actualmente”, y ha pedido “más confianza y menos fiscalización para el trabajo de los profesionales de la enseñanza”.

En cuanto a si la Administración educativa está teniendo en cuenta la opinión y experiencia del profesorado en la toma de decisiones y regulaciones normativas que se están adoptando en este atípico último trimestre escolar, el 91,37% opina que no se está teniendo en consideración y un 8,63% cree que sí.

WEBIMAR CON ORIENTACIONES PARA MANTENER EL EQUILIBRIO EMOCIONAL

Precisamente, el sindicato CSIF ha organizado para mañana miércoles, 13 de mayo, un seminario web sobre la sobrecarga laboral docente ante la Covid-19, al entender que puede resultar de gran utilidad debido a la incertidumbre y el estrés que el estado de confinamiento pueden provocar en el equilibrio emocional de los docentes. El profesorado no ha contado con horas suficientes en el día para atender todas las necesidades para las ha sido requerido profesionalmente, viéndose obligado a dejar de lado, en muchas ocasiones, la atención y cuidado de su entorno familiar.

En este webinar, de manos del experto Luis Gutiérrez Rojas, médico y doctor especialista en Psiquiatría con amplia experiencia profesional, el sindicato pretende ofrecer a los docentes unas posibles orientaciones, pautas y estrategias para afrontar la situación de estrés y sobrecarga que están soportando con el objetivo de preservar su equilibrio emocional.

UGT, EN CONTRA DEL PLAN DE REFUERZO

FeSP UGT Huelva se sigue manifestando en contra del Plan De Refuerzo al considerar que “no tiene sentido llamar Plan de Refuerzo a unos apoyos que se realizan en una quincena del mes de julio a unos alumnos que ya con su profesorado no ha conseguido alcanzar los objetivos de su nivel escolar y en esos días no los van a conseguir superar con otro profesor distinto que no los conoce ni sabe que es lo que necesita a la hora del refuerzo cada niño y cada niña”.

El sindicato cree que las condiciones climatológicas de la comunidad no son las más adecuadas para trabajar con un alumnado en los centros que no están climatizados.

Según UGT, “en este curso es una irresponsabilidad agrupar a niños y niñas en unos centros en los que no se podrán respetar las normas sanitarias de distanciamiento e higiene. La realidad de los colegios con niños sudados con sus mascarillas, los servicios escolares que son focos de contagios, las interacciones entre iguales que son difíciles de realizarlas con garantías de higiene”.

Considera que “es ilógico poner en riesgo la salud de equipos directivos, personal de administración y servicios, conserjes y limpiadoras en unos centros donde no se han realizado desinfecciones y en los que el tratamiento ha sido el de una limpieza, en algunos de ellos, que no garantiza las buenas condiciones sanitarias para la incorporación. No se ha tenido conocimiento de la dotación de materiales adecuados para la protección de personas y tampoco se han realizado test a las personas que deberían atender estos servicios”.

Por ello, FeSP UGT Huelva Enseñanza exige unos mínimos que garanticen la seguridad de estos trabajadores y trabajadoras y de todos los usuarios que puedan asistir a realizar las matriculaciones. Estas tareas que son administrativas se pueden realizar de forma telemática y si a los ciudadanos y ciudadanas no les fuese posible tienen abiertas todos los registros que marcan la Ley39/2015 de procedimiento administrativo así como las oficinas de correo.