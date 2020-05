Higor Rocha se ofrece al Recreativo

Aunque aún no ha comenzado oficialmente el mercado de fichajes de verano, clubes, entrenadores y jugadores comienzan a moverse. Es tiempo de sondeos, primeros contactos y ofrecimientos. Dejarse querer, en definitiva. Y justo eso ha hecho Higor Rocha con el Recreativo de Huelva.

El delantero hispano brasileño ha reconocido en declaraciones a Canal Costa TV que “me gustaría jugar en el Recre. Me considero de Huelva y como todo chaval, me gustaría jugar en el club de mi ciudad. El que diga que no le hace ilusión estar en el Recreativo, miente“, agrega convencido.

Hasta de carrilero

Nacido en Belo Horizonte, Brasil, el 25 de enero de 1993, Higor Rocha Dias es un delantero polivalente de 27 años con un amplio pasado en el fútbol onubense. Militó en el Ayamonte y en el San Roque de Lepe, donde llegó a jugar hasta de carrilero. Y probó sin suerte con el filial del Decano.

Queda libre el 30 de junio

En la actualidad, compite en el Grupo III de la Segunda División B, donde ha firmado 20 partidos y 8 goles con la Penya Deportiva, equipo que disputará el ‘play-off’ de ascenso ‘express’ a la Segunda División, si las circunstancias sanitarias lo permiten. Termina contrato el próximo 30 de junio.