Para el psicólogo Nicolás Sainz, hay que tener paciencia, creatividad, optimismo y organización en estos momentos

Sin lugar a dudas, es una de esas personas con las que apetece conversar. Le gusta escuchar y cuando opina lo hace de manera dulce e inteligente. Lo conocí hace unos cinco años cuando coincidimos en el tren viniendo de Madrid a Huelva. Rápidamente empatizamos y desde entonces nos une muy buena amistad. Me estoy refiriendo al psicólogo Nicolás Sainz, quien ejerce su profesión en el colegio Cardenal Espínola (Las Esclavas), de Huelva, aparte de ser el psicólogo del Recreativo de Huelva

Hemos querido conocer aspectos sobre la pandemia que estamos padeciendo, y en esta entrevista, pausada, tranquila e interesante, la primera pregunta es obligatoria

P.- ¿Cómo llevas el confinamiento?

Pues en mi opinión José Luis, el confinamiento lo estamos llevando ‘entre todos’ porque todo el país está implicado en la solución, este reto es colectivo, no hay otra forma de vencerlo.

Personalmente lo llevo como creo se debe llevar, al menos en mi opinión. Yo practico una receta que no suele fallar:

– Buena dosis de paciencia.

– Una buena porción de creatividad.

– Una ración aventajada de optimismo.

– Y un buen puñado de organización para mantener ciertas rutinas y el orden.

P.-¿Con quién…?

Pues en y con la familia. Mi mujer Rosa, mi hija Fabiola y mi hijo Asier. ¡Ah! y nuestro perro ‘Único’ que nos permite, sobre todo a mi hijo, salir algo más para poder pasear ambos y tolerar algo mejor esta situación.

P.- ¿Cuál es tu día a día durante el confinamiento?

La verdad que lo estamos llevando bastante bien porque los cuatro tenemos un horario adaptado a la enseñanza ya sea la escuela o las clases de la Universidad puesto que los cuatro teletrabajamos de 9 horas a 14.30 horas por las mañanas. Ahí quiero destacar una auténtica satisfacción con mis clases de Filosofía con mi grupo de ‘sabios buhit@s’… Realmente extraordinario. Y durante el resto del día y el fin de semana, pues llevamos acabo actividades familiares tan diversas que abarcan desde actividades culinarias familiares, hasta proyección de algunas películas que teníamos pendientes como familia y alguna que otra miniserie…(no me gustan la series con muchos capítulos, me crean impaciencia y yo tengo mucha paciencia). Y por supuesto con su posterior coloquio familiar, que es la auténtica riqueza de una de nuestras rutinas.

En medio hay actividades donde no hacemos nada o ¡hacemos tanto!, según se mire, y es disfrutarnos como familia de estar y sentirnos juntos.

También tenemos un tiempo fijo diario individual y personal para conectar con los amigos y familiares… También es una pasión infinita.

Más allá de la rutina familiar, tengo un momento, rutina especial, casi a diario, que consiste en un encuentro digital con algunos de los auténticos amigos de los que presumo de corazón y que guardamos alguna relación particular con el mundo de fútbol, de los cuales tú conoces a algunos como Paco Herrera. También están los hermanos Palacios, Raúl Porras, Alfonso Carmona (desde Almería) y Manuel J. Padilla. Nos conectamos para hablar temas principalmente de fútbol como pueden ser gestión de grupo, la cantera, educar y competir, filosofía y principios del fútbol base; perfil de entrenador líder; metodología de trabajo; modelo de equipo, etc. Cada día nos proponemos un tema y hablamos sobre el mismo a través de una videollamada. Realmente una experiencia enriquecedora.

Semanalmente, en otras de mi rutinas, hablo con mi amigo José Luis Oltra sobre las novedades del fútbol español a nivel nacional entre otros temas.

P.- Mucho hablas de fútbol con amigos, pero profesionalmente con el Recre también tienes un cometido. ¿Qué haces con la plantilla en estos momentos?

Profesionalmente como psicólogo del R.C. Recreativo de Huelva, hablo semanalmente con Claudio Barragán, también lo hago con todos los integrantes del cuerpo técnico, en ocasiones con el director deportivo, con los capitanes de la plantilla… En definitiva, lo que es un ‘auténtico trabajo de equipo’.

Programamos actividades para la plantilla a nivel personal, para combinar con la actividad física que tienen encomendadas desde el preparador físico Juan Nicolás.

Hemos mantenido reuniones con todos los jugadores de la plantilla para compartir información, asesoramiento, seguimiento y en general toma de contacto con los que somos compañeros de un mismo proyecto.

Aprovecho para decir que la plantilla ha sido ‘ejemplar’ a la hora de llevar a cabo su trabajo a nivel personal. Los jugadores han puesto todo de su parte para mantener la motivación y el esfuerzo ante la posible reanudación de la competición, y así estar plenamente capacitados para rendir al máximo en los 10 partidos que quedan. O quedaban, ya que al día de hoy todavía la Federación no se ha pronunciado definitivamente sobre la continuidad del fútbol no profesional. Por tanto, el estado de incertidumbre continúa y eso va haciendo cada vez más difícil la motivación para la preparación física y psicológica para reanudar la competición en el caso de que se dé dicha circunstancia.

Ojalá… A mí me encantaría que se reanudara la Liga… Pero creo que no será así.

P.- ¿Cómo debe tomar un futbolista este periodo de confinamiento?

Como cualquier otra persona persona, eso sí… Dependiendo de si viven solos o en familia, si tienen hijos o no, de sus características personales, peculiaridades de sus viviendas, dotación de recursos para la preparación física… Tendrá unas circunstancias muy diferentes de un caso a otro.

Si es muy cierto, y creo que a nadie escapa está observación, que para un futbolista profesional es de vital importancia en este periodo de confinamiento, saber gestionar eficazmente su tiempo, y planificar una rutina diaria para mantener el equilibrio físico, mental y emocional necesario para competir.

Es una cuestión de rigor profesional y también de auto responsabilidad. Tengo que reiterarme que la plantilla actual del R.C. Recreativo de Huelva está siendo modélica en este sentido.

P.- ¿Qué recomendaciones se debe seguir en este periodo?

Si me pides compartir alguna de las estrategias que creo conveniente tener en cuenta en este periodo de confinamiento son:

1. Tomar conciencia de la situación, aceptarla y afrontarla con confianza.

2. Muy importante establecerse un horario fijo de trabajo. Mantener una rutina es muy importante a nivel físico y sobre todo mental.

3. Cuidar el descanso dentro de la flexibilidad que nos ofrece esta situación. Importante es marcar una hora límite de acostarnos y levantarnos.

4. Si existe dificultad para regular las emociones o existe problemas de ansiedad, sería oportuno practicar alguna técnica de mindfullness o de relajación.

5. Extremar las medidas de higiene, ya que ahora con la flexibilización horaria y medidas de desconfinamiento, no debemos bajar la guardia porque podemos contribuir a que haya un rebrote.

6. Saber gestionar nuestro tiempo para cuidarnos nosotros mismos para evitar la evidente sobreinformación que hay en las redes sociales y medios digitales. Además, debemos adquirir la habilidad de saber distinguir lo que es cierto y lo que no es. No hablaremos de los bulos, pero el peor bulo es para un ciudadano, mirar y no saber ver la realidad… Hay muchos políticos especialistas e crear cortinas de humo.

Incluso toda la información que nos llega, no toda nos genera bienestar. Debemos saber filtrar que ‘consumimos’ a nivel informativo. Saber limitar el tiempo a la tecnología, las redes… Será al corto plazo un indicador de la persona inteligente.

7. Mantener el contacto con las personas queridas, familia y amigos, ya sea telefónicamente o por medio de videollamada. Especial atención a las personas mayores y niños.

8. Tener una aptitud positiva, con mentalidad de afrontamiento positivo. Es verdad que estamos haciendo un “sacrificio” personal a nivel mental y físico estando encerrados pero este sacrificio no deja de ser un reto, una contribución a un bien común, un bien social, un bien de para los demás… Especialmente nuestra familia, personas mayores, descendientes, nuestra sociedad. No olvidemos que estamos en un momento histórico y estamos siendo un ejemplo y modelo para generaciones futuras.

‘Yo NO me siento retenido en casa, me siento colaborador con la situación que necesita de mí”.

P.- ¿ Qué consejos darías para los que somos padres/madres?

Es verdad que ser padre/madre en estas circunstancias requiere de una gran dosis de habilidad y de otras competencias para no perder el equilibrio familiar tan necesario.

Ahí van algunos consejos de cara a los padres/madres:

a) No olvidemos, en esta situación tan sensible para los pequeños, que somos modelos de los pequeños y éstos nos imitan. Así que hay que mantener la calma para que nuestros hijos aprendan a saber gestionar la paciencia… Pero también el gusto por silencio, entre otros valores.

b) Vigila nuestras conversaciones delante de los menores. Cuando somos adultos es una obligación saber qué hablar y qué no hablar delante de nuestros hijos. Ellos no tienen la misma capacidad de comprender que nosotros los adultos.

c) Evitar que a nuestros menores les lleguen la información nociva que circulan por la red. Es muy abundante y nuestros hijos e hijas deben aprender está competencia de saber seleccionar la información ética de rigor, calidad y objetividad.

d) Transmitir mucha seguridad ante la enfermedad, el contagio y el tratamiento por el coronavirus. Nosotros debemos controlar la situación, no la situación a nosotros.

e) No olvidar diariamente los verbos cuidar, proteger, informar, explicar con un lenguaje adaptado a su edad, a sus conocimientos sin ignorar sus miedos y sus dudas.

f) Aprovechar esta situación para que nuestros hijos e hijas aprendan a protegerse con las medidas de higiene necesarias, no de cara al periodo de confinamiento, sino para toda la vida porque “esto” nos va a marcar en un futuro y es algo inusual. Por ejemplo, en las normas de cortesía, los besos de saludos, uso de los pañuelos, frecuencia de lavado de manos, desinfección de objetos personales, lugares públicos compartidos, concepto de limpieza.

P.- ¿Lo mejor y lo peor del confinamiento?

Lo mejor sin duda el despertar del valor agradecimiento y la sensibilidad que se ha generado mayoritariamente en la sociedad española para el reconocimiento a las personas que están en primera línea de batalla luchando contra esta pandemia y por desgracia, como hemos podido comprobar con medios muy precarios o sin medios en algunos casos.

Lo peor para mí es la cantidad de personas que no han podido despedirse de sus familiares queridos, que no han podido tener un ritual de despedida que le ayuden emocionalmente a superar la muerte de un ser querido y, que además, le pueden impedir un duelo sano y equilibrado en los próximos meses.

También es importante prepararnos para el futuro inmediato para atender a muchas personas de cualquier edad, que generarán miedo y ansiedad ante lo que ya se está llamando nueva realidad.

P.- ¿Qué va a pasar después del confinamiento?

Pues ante esta pregunta podemos de contestar o desde el optimismo o desde el pesimismo, según cada persona, pero siempre debemos contestar con objetividad y con datos.

A mi personalmente, me gusta pensar que una vez superemos esta situación sanitaria, económica, cultural… En definitiva, global, que está suponiendo está pandemia, germinará la semilla que haga crecer una nueva generación de personas con mayor responsabilidad respecto a la gestión de la salud propia y colectiva. Una comunidad científica con un afán de adelantarse otras posibles situaciones similares y poder controlarlas o prevenirlas a tiempo. Una generación que sepa valorar mejor los recursos que tenemos conseguidos (muchos de ellos gracias a las personas que dejaron su vida creando riqueza en nuestro país, a veces bajo condiciones que hoy no se tolerarían y que paradójicamente han muerto en las residencias de mayores en un alto porcentaje por culpa de una mala gestión). Deseo una generación que sepa cuidar los recursos materiales energéticos, medioambientales así como la biodiversidad de nuestro planeta.

Y quiero pensar también, aunque soy mucho menos optimista, lo reconozco, que habrá en un futuro cercano una generación de políticos mucho mejor de lo que tenemos ahora. Políticos con mayor criterio ético a la hora de tomar decisiones, mucho más sensibles con las necesidades la mayoría de la población, con la salud del planeta, con el sufrimiento de millones de personas en otros lugares más allá de nuestras fronteras, en definitiva, políticos con una capacidad de gestión económica mucho más humana.

Quiero una generación de políticos sinceros, coherentes y honestos.

Yo soy de los que prefieren que me incomoden con honestidad a que me agraden con hipocresía… Y en política, lo último abunda.

Pues ese es mi sueño… Un futuro repleto, que además de decir, sepan comunicar. Porque hoy día la inmensa mayoría de los políticos son especialistas en decir lo que pretender hacer, pero finalmente son sus actos lo que nos dicen lo que realmente son… Y suele ser muy distinto.

Sinceramente he de darte las gracias por tu amabilidad al atenderme, además que hayas sido tan elocuente en tus contestaciones y que a buen seguro van a ser muy interesantes y aprovechable para todos nosotros. Gracias Nicolás.

Ha sido un placer José Luis…