Rodolfo Bodipo y su acción solidaria en Guinea Ecuatorial

Comenzó a destacar futbolísticamente en el CD Isla Cristina, fue un icono en el Recreativo de Huelva de Joaquín Caparrós. De esta tierra levantó el vuelo a cotas más altas, hasta llegar a jugar en la élite del fútbol patrio. Me estoy refiriendo al mediático Rodolfo Bodipo.

Una vez que colgó las botas, hizo sus pinitos en los banquillos, incluso llegando a formar parte de los ojeadores del FC Barcelona y del Sevilla FC, entre otros grandes clubes.

Pero la tierra tira y Bodipo ha recalado en la de sus progenitores, Guinea Ecuatorial (el ex recreativista es de Montequinto) y se ha instalado en Malabo, su capital, donde ejerce como seleccionador nacional sub 23, pues su intención es educar futbolísticamente a los más jóvenes. Evidentemente Rodolfo Bodipo es todo un referente en dicho país, tal y como lo demuestran unos vídeos que hemos recibido de la televisión guineaecuatoriana.

Hasta allí, he dirigido los pasos virtuales para hablar un ratito con este amigo, que como no puede ser de otra manera la situación de la pandemia según cuenta la está pasando con miedo en su Guinea Ecuatorial.

Bodipo, ¿Cómo ves la situación en país donde vives?

El momento es malo y lo estamos pasando con mucha preocupación. Ahora mismo el país tiene 315 casos, 9 recuperados y 1 muerto. El Gobierno ha tomado precauciones desde el primer momento, desde que vio que en Europa la situación estaba bastante mal. Ahora llevamos poco más de un mes de confinamiento y han ampliado la medida 15 días más.

¿Los ciudadanos como se lo han tomado?

Aquí en África, a las gentes hay que concienciarlas muchísimo, pues la población está muy acostumbradas a vivir en las calles y el virus está corriendo como la pólvora y la verdad es que estamos preocupados. El Gobierno está tomando medidas y ha cerrado locales, restaurantes…, Solo están abiertas farmacias, supermercados y algo de construcción, esperando que esta pesadilla acabe rápido, pues es una locura.

Rodolfo, ¿tu día a día cómo es?

Lo que hace todo el mundo. Fundamentalmente estar en casa confinado, aunque también estoy haciendo donaciones en Malabo. Últimamente he hecho cuatro. Una de ellas a la Primera Dama, que es la que lleva las asociaciones de todo el país. Otra a una asociación que estaba realmente mal; la siguiente a familias de barrios que no tenían nada, fundamentalmente ha sido de alimentos no perecederos, de higiene personal y de limpieza sobre todo. También he hecho donaciones a una residencia de ancianos. De todas formas seguiremos haciendo donaciones, pues hay que poner nuestro granito de arena, los que somos más afortunados.

Bodipo es todo un ídolo en Guinea Ecuatorial, y tal y como informa la televisión de dicho país, a las personas de la residencia de ancianos le hizo mucha ilusión que fuera a visitarlos y no daban crédito cuando lo pudieron ver en persona.

No era el momento de hablar mucho de fútbol con el astro guineano, pues estaba muy solicitado, pero si me contaba que su misión en estos momentos es formar jugadores a través de la selección sub 23 cuyo trabajo le resulta muy gratificante, esperando que más pronto que tarde se puedan recoger los frutos de la dedicación que está haciendo este hombre solidario y muy comprometido con su país.

Amigo, que me ha dado mucha alegría haber estado en contacto contigo, que te deseo toda clase de éxitos en la labor de formar jugadores, lo cual ha de dar sus resultados, pues experiencia tienes hasta para regalar. Y fundamentalmente, que acabe de una puñetera vez la pandemia y volvamos a vernos por Huelva y tomarmos un aperitivo en el Suizo Chico que es donde nos hemos reunido las últimas veces que hemos coincidido.

Un abrazo enorme campeón