Nazaret Vélez nos habla de la importancia de los psicólogos frente a la covid-19

Paradójicamente los psicólogos y psicólogas no han sido objeto de ninguna instrucción imperativa específica por parte de las administraciones públicas competentes. Por lo tanto, los profesionales de la psicología han podido seguir ejerciendo; eso sí, atendiendo a las recomendaciones generales emitidas en materia de prevención.

Para conocer el rol que estos profesionales realizan en estos momentos de pandemia por la Covid-19 nos hemos puestos en contacto con la experimentada psicóloga Nazaret Vélez Fuentes, la cual nos atendió amablemente por línea telefónica.

Tras saludarla, quisimos saber si ha estado trabajando durante el estado de alerta, ya que entiendo que son unos profesionales muy necesarios en estos momentos de miedos, fobias y de duelos por la pérdida de familiares. Al respecto me comentó que al estar su gremio encuadrado en servicios “esenciales” no ha dejado de trabajar, eso sí, más de forma telemática y telefónica que presencial.

De hecho, me trasmitía que al pasar una de sus consultas en la Clínica de los Naranjos, ya que ella es autónoma, le propusieron desde la dirección del centro que formara parte de una plataforma a nivel nacional que el Grupo ASISA, liderada por el Grupo HLA, había montado para la atención de los afectados del Covid-19, por lo que han sido y sigue siendo días de mucho trabajo.

Primero formando parte de un grupo de formación para estudiar la situación y las pautas a seguir. Y, en segundo lugar, para atender a los asegurados especialmente madrileños que se han visto afectados por el dolor de la pérdida inesperada de seres queridos que se han marchado sin poderlos acompañar y sin tan siquiera hacer el rito de despedida. Por lo cual la ayuda por parte de los profesionales está siendo fundamental para que puedan superar esos momentos tan complicados en los que se quedan desolados y con el miedo de saber si ellos también están contagiados. Sin duda, “No es fácil dar consejos a las familias que han perdido a alguien de cómo se puede superar, porque cada persona se comporta ante la pérdida de una forma diferente”, me comenta. Desde “una tristeza muy invasiva” con sentimientos de culpabilidad a rabia y “mucho enfado”. “Todos son válidos y normales” y hay que dejar que fluyan.

Siguiendo en clave de miedo le preguntaba cómo llevan la situación los profesionales sanitarios y ahí lo tenía claro: La pandemia de coronavirus está obligando a sacar todas sus fuerzas a los médicos y los enfermeros. Y ese sobresfuerzo que están realizando les puede provocar secuelas emocionales a medio o largo plazo; ya que el sentimiento de culpa por no haber podido llegar atender todas las demandas o por no haber podido respetar todos los protocolos y el orden de atención, hace que algunos de ellos estén en terapias y que puedan acabar “generando el síndrome de estrés postraumático”.

No podíamos dejar en el tintero las pautas que Nazaret cree fundamental para llevar lo mejor posible la pandemia. Que no son otras que mantener la rutina, horarios, comida, actividad física, mantener las actividades sociales o lo que lo mismo, intentar no perder la relación con los amigos, bien sea telefónicamente o por video llamadas y fundamental no atracarse de consumir noticias y lo que se vea sea por canales fiables para evitar bulos que a veces lo que hace es perjudicar más que ayudar. En definitiva, tener la cabeza ocupada.

Por último, quisimos saber con quién está pasando el confinamiento y cómo será la vida después de que está pandemia vaya remitiendo. En cuanto a lo primero me dijo que junto a su marido Rubén Maya y respecto a lo segundo, me manifestaba que la normalidad se demorará y que el miedo que todos tenemos, incluso los propios profesionales -aunque ellos lo tengan más controlado-, tardará tiempo en desaparecer. Motivo éste que le hace pensar que las consultas estarán desgraciadamente repletas de pacientes, especialmente de aquellas personas que ya padecían trastornos de ansiedad al ser estos más vulnerables.