Carmen de Lorenzo: “Intento estar entretenida y entretener el miedo”

Carmen de Lorenzo es una de esas mujeres luchadoras, empáticas y con encanto que te puedes encontrar en la vida. La conozco desde hace un montón de años, de la etapa en que estaba muy involucrado con el carnaval Colombino. Le he seguido sus pasos artísticos como profesional del cante por sevillanas, rumbas…, y la verdad es que no ha tenido toda la suerte que se merece, en consonancia a su talento y calidad artística.

A pesar de esa mijilla de suerte que se necesita, bien es cierto que Carmen, la encantadora Carmen, ha hecho cosas importantes dentro del mundo artístico. Sus creaciones así lo atestiguan y a mí me encanta cuando con Óscar, su pareja profesional, hacen las peleas en broma cantando, al estilo Juanito Valderrama y Dolores Abril.

Carmen y Óscar se dieron un tiempo para llevar a cabo sus proyectos en solitario pero ahora se han vuelto a unir como dúo Sevinela’s y dispuestos a dejar constancia de su buen quehacer encima de los escenarios.

Pero vamos a lo que nos lleva en esta ocasión, y es preguntarle por la situación que estamos viviendo con motivo de esta pandemia tan canalla como inesperada

“Sobre la situación que estamos viviendo opino que no es el momento de acusar ni buscar culpables, es el de arrimar el hombro y ayudar a quien esté en situación de exclusión social y acatar las normas del confinamiento, pues ya habrá tiempo de pedir responsabilidades y de reclamar el resarcimiento de los daños ocasionados. Por supuesto que para los fallecidos y sus familiares no habrá consuelo posible y el dolor de la pérdida más las circunstancias que no han permitido hacer el duelo tan necesario tras perder a un ser querido dejará secuelas, muy difíciles de olvidar, pero ahora insisto hay que hacer piña por el bien común y más que nunca tener conciencia social y no pensar ni obrar de forma individual.

¿Que lectura haces de todo lo que está ocurriendo?

Estamos aprendiendo a valorar pequeñas cosas que nos pasaban desapercibidas por formar parte de la cotidianidad, ahora nos damos cuenta de lo efímero que es todo, en esta vida nada es estático y cambia en un segundo por lo que tener un techo, comida en la mesa, una cama donde descansar y a tu familiares sanos es digno de agradecer cada día al despertar.

¿Como estás pasando el confinamiento?

En mi confinamiento intento estar entretenida, entretener al miedo. El miedo es nuestro peor enemigo, nos hace tomar malas decisiones. Cada mañana llevo a mis perros a hacer sus necesidades luego las tareas propias del hogar, algún extra de repostería también jajajajaja. Después de comer veo alguna serie o película o practico con el piano, compongo o ensayo temas para mi próximo trabajo discográfico, la lectura y la jardinería, etc. En definitiva, dedicar tiempo para hacer muchas cosas que no hacía por falta de eso, !tiempo!. Ahora disfruto, me doy el placer de regalarme tiempo de calidad.

¿Carmen, cómo crees será el mundo cuando acabe esta pesadilla?

Yo creo que cuando todo esto acabe estaremos desubicados y adaptándonos a la nueva situación pero iremos normalizando las cosas poco a poco, sinceramente espero que no olvidemos la fragilidad del ser y lo realmente importante. No descarto que haya repunte de contagios, esto me preocupa. Y sobre todo, lo que espero y deseo es que demos prioridad económica a la Sanidad que demos el valor que tienen los Sanitarios que sin medios es imposible trabajar y se designen partidas económicas para la compra de materiales y demás para prevenir otra posible pandemia.

Por último, ¿dónde y cómo te pilló esta situación?

Cuando comenzó el confinamiento me encontraba grabando mi cuarto cd que coincidía con mis 15 años en la música. Los temas son en su mayoría letra y música de mi autoría, así que sigo componiendo en mi encierro para preparar el resto de los temas y entrar a los estudios de Sonografic, que es mi compañía discográfica en la actualidad, en cuanto termine este confinamiento.

El nuevo trabajo llevará sevillanas, rumbas, pop, etc., todo creado con mucho sentimiento ya que la gran mayoría de temas son vivencias propias.

Carmen, me alegro un montón que estés rebosando salud y bien sabes que te deseo todo lo mejor del mundo mundial.