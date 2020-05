Denuncian “manifestaciones de odio” contra los gitanos en el programa de Ana Rosa tras el crimen de Rociana

El trato informativo llevado a cabo por la presentadora Ana Rosa Quintana en su programa, en relación al asesinato de un hombre en su finca de Rociana el pasado martes, ha disparado la polémica. Tras una conexión en directo para dar a conocer la noticia del asesinato, Ana Rosa comenta: “A lo mejor la actitud del asesino se puede entender como defensa personal”.

Durante el análisis del suceso, el programa se centra en el perfil como presunto delincuente habitual del hombre asesinado.

Incluso, uno de sus colaboradores responde que esa opción, la de legítima defensa, “será difícil de demostrar en un Estado de Derecho como en el que vivimos”.

Partidos políticos, asociaciones y colectivos gitanos han tachado a la periodista de promover el ‘angitanismo’ en televisión. Quieren que rectifique y pida perdón públicamente.

Adelante Andalucía: “Ana Rosa Quintana ha incitado al odio y al racismo hacia el pueblo gitano”

La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha criticado este jueves la valoración pública “con manifestaciones que pueden incitar al odio y al racismo hacia el pueblo gitano” de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana sobre los hechos acontecidos en Rociana el pasado martes.

En esas declaraciones, Quintana “entra a valorar que el fallecido era gitano y estaba robando habas en la finca del autor del disparo y que éste podía utilizar la legítima defensa, haciendo apología de odio y racismo hacia la comunidad gitana”, ha subrayado González, lo que “parece hacer culpable a la persona fallecida de su propia muerte”.

Asimismo, en el programa se emite un reportaje en el que “se vierte una información que está siendo objeto de una investigación judicial que acaba de iniciarse, por lo que no hay datos objetivos para dar credibilidad a dicha información”, prosigue González. “En el mismo reportaje se acusa implícitamente al fallecido, que es gitano, de ser una persona de dudosa reputación”, mientras que el autor del disparo, un hombre mayor de raza blanca, “aparece como una persona arrepentida y víctima de la maldad del fallecido”. Todo ello, ha aclarado la parlamentaria, “está en manos de la autoridad judicial competente”, dejando claro que “no se pueden hacer juicios paralelos y darle cabida en los medios, menospreciando per sé a las personas de raza gitana”.

Por todo ello, la diputada andaluza ha recalcado que, tal y como viene manifestando la comunidad gitana en Andalucía, “el antigitanismo se está recrudeciendo con la crisis del coronavirus” y pide una “rectificación pública de la popular presentadora y del medio en el que se emite su programa”. Igualmente, desde Adelante Andalucía han mostrado su repulsa por este tipo de hechos y valoraciones, a la par que ofrecen todo su apoyo al pueblo gitano, y coinciden en impulsar “un cambio en el código penal para condenar el antigitanismo, como ya ocurre con otras violencias específicas”.

Juan José Cortés, indignado por el tratamiento informativo del suceso

Juan José Cortés ha manifestado públicamente su indignación por la forma en que el programa de Ana Rosa trata la noticia del asesinato de Rociana Huelva.

“No es Justo que se diga que el asesino es una buena persona y que el difunto era una persona conflictiva y peligrosa, eso es falso. Una persona que supuestamente asesina a otra no puede ser buena persona y punto. Les pido que rectifiquen la noticia y pidan disculpas a los familiares. Era un padre de familia con 4 hijos y eso no es justo, no está justificada la violencia, para nada”, ha publicado en su cuenta de Facebook.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI denuncia los hechos

Desde Fakali también critican el tratamiento mediático del programa de Ana Rosa, “uno de los espacios que alcanza el más alto escalafón en el pódium de la peor de las prácticas antigitanas”, aseguran.

“Mediaset lleva años golpeando y ridiculizando al Pueblo Gitano y no parece que vaya a cesar en su empeño. Ha encontrado un filón para rellenar espacios, vomitar odio y continuar indemne, razón por la cual FAKALI ya procedió a denunciar a espacios de la citada cadena, tales como “Palabra de Gitano” “Gypsy Kings” o “Anclados”. Por ello, del mismo modo que el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, acompañaremos a todas las organizaciones romaníes y en favor de los Derechos Humanos a elevar nuestra queja en los organismos pertinentes”, han recogido.

En relación a la gestión informativa sobre suceso de Rociana, desde la Federación de asociaciones de mujeres gitanas afirman que “el programa de Ana Rosa ha optado por condensarlo todo en unos minutos de reportaje donde se repite hasta en cinco ocasiones una justificación inhumana a los dos tiros de escopeta de caza con la que presuntamente el dueño de la finca asesinó (tal y como él mismo reconoce), sin ningún signo de arrepentimiento, a sangre fría, y delante de su hijo pequeño al padre de cuatro menores a los que deja huérfanos”.

El presidente de la Unión Romaní, consternado

Tras lo ocurrido, Juan de Dios Ramírez, presidente de la Unión Romaní se ha referido a los hechos como una “comunicación envenenada”.

“No pasarán muchas horas en que no aparezcan los racistas de siempre, diciendo: ¡Bien! “uno menos”; o los “bien intencionados”, que también los hay, justificando al asesino del que dirán que solo había actuado en defensa de su propiedad. Y, como no, tampoco me extrañaría que en algún medio de comunicación se ofreciera una información envenenada diciendo que “el manchego” era un delincuente habitual”.