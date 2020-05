“Sigo atrapado en Estados Unidos y mi visado caduca en unos días”

Diariodehuelva.es se ha puesto en contacto con dos onubenses atrapados en Estados Unidos por el Estado de Alarma. Critican el abandono por parte de la Embajada de España, la falta de información y garantías para realizar sus viajes de regreso.

Aseguran que desde las instituciones les invitan a comprar billetes de avión de manera ordinaria, pero que esos vuelos se suspenden continuamente y de manera imprevista, con la consiguiente pérdida económica.

Estos onubenses han unido fuerzas a través de un grupo de Facebook (hay cientos de españoles en la misma situación que ellos con realidades muy distintas; trabajadores, estudiantes, turistas, mayores y niños…) para encontrar una solución que los devuelva a sus hogares de una manera segura.

El estudiante onubense Jesús Molina, de 24 años, reside en el estado de Arkansas desde enero. Llegó a Estados Unidos con una beca internacional de estudios de la Universidad de Huelva y asegura que el 14 de mayo expira su visado. “He intentado buscar vuelos para volver a España, pero no son seguros, los están cancelando con una semana de antelación”, asegura.

“He hablado con el Consulado de Houston y no me garantizan que los vuelos vayan a salir de forma segura. A la gran mayoría de mis compañeros les han cancelado los vuelos y no nos devuelven el dinero. Las compañías aéreas están dando vales para que los uses durante un año. Vivo a 8 horas del aeropuerto internacional más cercano en coche, no puedo arriesgarme a hacer un viaje tan largo en mitad de la pandemia sin garantías de que ese vuelo salga finalmente. Si se cancela, puedo verme tirado en el aeropuerto. Por eso, pido a las autoridades competentes que organicen un vuelo seguro que nos facilite el regreso a España”.

Cabe recordar que EEUU es, actualmente, el país con más números de contagios y muertes por Covid-19 del mundo; no dispone de sanidad gratuita y quedarse allí sin seguro médico y sin papeles puede llegar a ser un verdadero problema.

Desde este diario también hemos podido hablar con Miguel Ramallo, de 37 años y natural de Calañas. Él y su mujer Anna García (31 años, de Tarragona) se dedican a la docencia en Estados Unidos y, al igual que Jesús, reclaman un vuelo con garantías. Quieren que el Gobierno español flete aviones y les ayude a regresar sanos y salvos.

“Ambos estamos afincados en Huelva, y durante el actual curso escolar 2019/2020 decidimos vivir la experiencia en Estados Unidos, más concretamente en la ciudad de Houston, a través del programa Profesores Visitantes, organizado por el Ministerio de Educación. Todo ha sido fantástico y estábamos realmente encantados con nuestra estancia en Texas y con la aventura a todos los niveles que supone una estancia de estas características. Pero, desafortunadamente, tuvo que llegar el Covid-19 a Estados Unidos. En el último mes, hemos ido viviendo las múltiples cancelaciones que sufríamos tanto nosotros como el resto de ciudadanos españoles que nos encontramos en territorio americano”.

Cuenta Miguel que ha sido testigo de infinidad de casos en circunstancias, algunas de ellas, bastante complejas. “Personas que vinieron para hacer turismo turismo y han quedado aisladas con un visado próximo a expirar e incluso con ampliaciones el mismo, familiares mayores de visita cuya edad hace que el viaje de vuelta ya de por sí sea un riesgo, estudiantes de intercambio, alguna chica embarazada…, en definitiva diversa casuística con un único fin, volar de forma segura a España”, cuenta el onubense.

Han sido decenas los emails y llamadas que han intercambiado tanto este matrimonio como otros compatriotas con los consulados de los distintos estados y la embajada. Y, afirman, la respuesta que han obtenido siempre ha sido la misma: “No tenemos intención de fletar ningún avión para repatriar a españoles, puesto que existen vuelos comerciales que aún están operando”.

Critican que la información proporcionada por dichos organismos no se ajuste en ningún caso a la realidad, “ya que un porcentaje altísimo de los vuelos era cancelado diariamente, y algunas compañías incluso cesaron su actividad temporalmente. A esto hay que añadir que el mensaje emitido por las autoridades acerca de volar únicamente en caso de extrema necesidad y de forma segura, parece ser obviado por estos organismos oficiales, los cuales nos proponían averiguar el vuelo que salía desde Estados Unidos con dirección Ámsterdam o Frankfurt, y ya allí rezar para que el enlace para llegar a Madrid operara ese día, de lo contrario tendrías que pasar más de 24 horas en un aeropuerto en plena pandemia”.

Únicamente quieren comprar un billete para volver a casa de forma segura. ” Pedimos que se organicen 2-3 vuelos de repatriación, para poder satisfacer las peticiones de unos ciudadanos españoles con inmensas ganas de volver a su país y estar más cerca de los suyos”, explica Miguel.

Desde el grupo de Facebook de españoles que se encuentran en las mismas condiciones, los onubenses han podido saber que en los próximos días podría fletarse un avión. Sin embargo, desconocen los criterios para elegir a los pasajeros. Hasta el momento, la situación es de máxima incertidumbre. El tiempo corre y ninguno de ellos ha recibido aún la llamada de la Embajada.