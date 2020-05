Blanca Villa: “Los que nos dedicamos a la música, lo vamos a tener muy crudo”

Mis pasos virtuales se han dirigido hoy a la localidad onubense de Villablanca, para poder charlar un ratito con unas de las mejores artistas que ha dado nuestra provincia. Tiene una voz privilegiada, su simpatía le caracteriza y guapa a reventar. Me estoy refiriendo a Blanca Villa, con la que me une buena amistad desde hace muchos años.

Seguro que está preciosa, aunque ella me dice que tiene unas raíces grandes, que hay que teñirse y que no quiere fotos. Es normal. Ahora ya puede pedir cita en la peluquería y desde luego nosotros preferimos imágenes de sus actuaciones, donde cada vez que se sube a un escenario deja patente la fuerza, tronío, profesionalidad, y buen quehacer de la que siempre ha hecho gala.

Blanca, ¿Cómo llevas este confinamiento?

Lo llevo bien, no tengo sensación de estar encerrada, aunque si necesitaba algún que otro paseíto, que desde el sábado estoy dando. Estoy en mi casa de Villablanca y como muchas casas de pueblo tengo un patio grande, muy hermoso y la puerta abierta todo el día. Yo hago ejercicios dentro de la casa; de la puerta a la cocina y de allí al patio y así, un montón de veces.

¿Cómo te encuentras del percance que tuviste en Madrid?

Como sabes en el mes de enero me caí en la capital de España. Me pegué un buen porrazo y se me partió el hombro izquierdo por dos partes diferentes y estoy con el brazo hecho polvo, pues como llegó el confinamiento, no pude seguir con la rehabilitación. Llevaba solo una semana después de haberme quitado la escayola, y de llevarlo puesto más de un mes y medio. Me he quedado estancada. La única rehabilitación es la que puedo hacerme sola, pero no sirve para nada. Estoy con muchos dolores y sin saber como me va a quedar y las secuelas.

Le digo que tiene que ser más optimista, que al final todo le irá bien, que continúe con sus ejercicios que algo de bueno le hará, si bien es cierto, que estar en las manos de profesionales es lo ideal.

¿Cómo esperas que acabe el encierro y la pandemia?

Cuando esto acabe creo que será una ruina enorme, y las personas que nos dedicamos a la música, lo vamos a tener muy crudo, pues es lo último que se va a poner en marcha.

Los contratos que tenía, están “apalancados”, y no sabemos si se van a poder cumplir, pero creo que no, pues están anulando las ferias de todos los pueblos y ciudades, lo que hace que los contratos queden sin cumplirse. Insisto los artistas lo vamos a pasar mal, y cuando digo artistas me refiero también a técnicos, sonido, iluminación, feriantes, orquestas… Vamos todas las personas que nos dedicamos a la música.

¿Cuando esperas se ponga en marcha las actuaciones?

Va para largo, el entretenimiento va despacio, el gobierno tiene la palabra, pero creo que este año lo hemos perdido y Dios quiera que podamos hacer frente a nuestros pagos y que no sea tarde para muchas gentes. De momento no tengo una visión buena de cara al futuro. Está claro que esta situación no la vamos a olvidar los que lleguemos a pasar a la vida normal, que no va a ser normal nunca más, pues además, muchas gentes se está quedando en el camino, como ya está ocurriendo.

Blanca, no quiero verte tan pesimista. Algún motivo has de tener para estar contenta.

El principal motivo para estar contenta es que mis hijos están bien y yo a pesar de mi hombro también y desde luego esperando y deseando que esta pandemia acabe de una “puñetera vez” y que pronto sean más los curados que los infectados. Que pare YA

Blanca, amiga, que siempre es una gozada charlar contigo. Que espero verte pronto encima de un escenario, poder tomarnos una cervecita y brindar por tus éxitos, y desde luego que sigas demostrando que si existe en el panorama musical una artista como la copa de un pino, con arte y tronío, esa eres tú. Blanca Villa.