Bailar zumba, subir y bajar escaleras en el confinamiento de Lolino

Lolino Mariano, es ese aficionado al Decano que cada vez que el Recreativo juega en el estadio Nuevo Colombino, antes de que los jugadores salten al terreno de juego, lo hace él con una bandera enorme azul y blanca, que solo llevarla es de lo más complicado.

Gruista de profesión y Recreativista de corazón, forma parte de la historia del club más antiguo de España por ser su abanderado cada 15 días.

Persona amable y cordial, fue de los fundadores de la peña Recreativista “Óscar Arias”, junto al cantante Fran Rivera, entre otros. Y también quiere dejar su opinión respecto al confinamiento que estamos viviendo.

-Lolino, ¿Cómo estás llevando el encierro?

-Desde mi prisión privada, me acordaba de la película de Bill Murray del año 1993, el día de la marmota, el cual día tras día es lo mismo, poco se puede hacer en menos de 60 metros cuadrados, donde el único consuelo es tener dos sofás, y puedes hacer una ruta de uno a otro, día tras día esperas ansioso que este Gobierno nos devuelva la libertad total, sin que sea revisable y permanente, tras tantas semanas y sin hacer ningún delito la situación a veces se vuelve insostenible, el ansia de volver a mi antigua libertad, mis familiares, amigos, hobbys, trabajo,.. Solo queda resignación y esperanza de que esta película haya sido todo ficción.

-¿Haces deporte para mantenerse en forma?

-Como te he dicho antes, desde mi ático de 60 metros, y con mi mujer, y dos hijos mayores, no es fácil moverse por un piso chico, sobre todo con un solo baño, el descontrol de horario es enorme. Nos levantamos sobre las 10, comemos sobre las 4 de la tarde y cenamos a las 12 de la noche y después de ver alguna película nos acostamos a las 3 de la madrugada. El ejercicio en un piso tan chico es casi ine existente, tan solo el subir y bajar escaleras, y algún que otro baile de Zumba.

Ahora llevo saliendo un par de días a andar a la calle y por lo menos me da el aire

-¿Qué echas de menos fundamentalmente?

-Lo peor para mí son los fines de semanas, ya que mi pasión futbolística hace perderme mis partidos del Recre, al cual añoro muchísimo, hasta tal punto que veo los partidos en diferido aunque sean malos. Hace un par de temporada el Decano estaba como este año, mal, muy mal, llenos de problemas, y esos encuentros los estoy revisando en estos días.

-Ya que has sacado el tema Recre, ¿Como ves la situación del Decano?

-Lo que yo quiero es ver si en próxima temporada salimos del pozo de la 2 B, la cual es un dilema en estos momentos, en plena crisis del covid 19, pues ni la Federación tienen claro lo que se avecina, pero lo verdaderamente importante es tener salud para ir poco a poco recuperando algo de lo que hemos dejado atrás, amigos, aficiones, trabajo, y lo. Más importante, la libertad.

Lolino un abrazote fuerte virtual y que todos tus deseos se conviertan en realidad