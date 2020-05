Paco Ojeda nos recomienda ejercicios y la dieta mediterránea para estar en forma durante el confinamiento

El encierro en casa por culpa del covid – 19 ha hecho saltar las alarmas: a menos movimiento, más kilos. ¨El confinamiento exige un sacrifico extra: comer menos¨ Pero… lo que viene aconteciendo es que engullimos más y por regla general las neveras están más repletas que nunca y quizás con los alimentos menos adecuados. Y si a esto le unimos que disminuimos la actividad física, lo normal es subir el peso.

Y para hablar de esta circunstancia, hemos decidido contactar con una voz autorizada, como es el amigo Paco Ojeda que, aunque sea más conocido en su faceta como entrenador del Badminton La Orden, no podemos olvidar que es Licenciado y Profesor en Educación Física.

Tras saludarlo quisimos saber las recomendaciones generales a la hora de realizar una compra saludable, que alimentos no deben faltar en nuestra despensa y cuáles son los pilares básicos para comer saludable. Su respuesta y con la franqueza que le caracteriza fue que, aunque él no es especialista en dietética, no es menos cierto que lo más importante es la cantidad. Pues al haber menos gastos calóricos, hay que comer menos y que la dieta mediterránea es la ideal.

Pero al insistir sobre los alimentos, empezó a darnos unas pautas: mejor pescado que carne y utilizar técnicas culinarias bajas en grasa como son la plancha. Dieta rica en frutas y hortalizas y aunque todas son bienvenidas sin excepción, es preferible las frescas, de temporada y si es posible, de proximidad. Las legumbres también son recomendables y si son guisadas o estofadas y verduras mejor que mejor. En cuanto a la carne nos sugirió preferentemente las de aves (pollo, pavo, etc), conejo y las magras de otros animales como cerdo, evitando el consumo de embutidos, fiambres y carnes grasas. Pero me reiteraba la importancia de la cantidad y evitar a ser posible el consumo de embutidos, bollería y pastelería.

Tras hablar de dietética, pasamos a su hábitat habitual, a la importancia de hacer deporte durante el confinamiento domiciliario. Y ahí si puso toda la carne en el asador, se notaba que estaba en su salsa, dejándome claro que el cuerpo está diseñado para moverse y si no lo usamos se atrofia, máxime ahora que estamos frecuentemente tirados en el sofá, viendo mucha tele o leyendo, algo que a la vez te hace coger malas posturas. Por lo que es necesario ejercitarse, haciendo alguna tabla de gimnasia o simplemente andando por la casa, esos sí, se debe hacer con una postura neutra que es la posición más sana para nuestra espalda. Es tal el grado de implicación en el deporte, que me decía estar recibiendo de forma online un curso de entrenamiento funcional de la fuerza, exclusiva para deportistas a través de FSCH Huelva, donde está aprendiendo entre otras cosas, cómo gestionar emocionalmente la situación de confinamiento para deportistas (habituados a entrenar y ahora, limitados en espacios, material…)

Tampoco quise dejar en el tintero su labor como profesor de educación física en el Instituto de Secundaria IES La Orden y sobre todo, por donde pasa actualmente su trabajo con los alumnos. Contestándome que existe una plataforma para conectarse con ellos, pero que desgraciadamente al haber muchos que no disponen de ordenador o de wifi, no les puede hacer el seguimiento que le gustaría. Aunque hay algunos que se graban videos y que se los envían telemáticamente para que les corrija las posturas. En cuanto a las notas, por aquello que el Gobierno dará el curso por finalizado, me trasmitía que, en una reunión entre directivos y profesores, han decido subir o recuperar notas, en base a los dos primeros trimestres, pero nunca bajar.

Por ultimo y como no podía ser de otra forma, no podíamos obviar comentar la suspensión de la finalísima por el título de La Liga Nacional de División de Honor, entre el Badminton IES La Orden y El Rinconada. Y a lo tenía claro, quiere disputar la eliminatoria y lograr el séptimo título, pero todo depende de cómo evolucione la pandemia y de lo que digan las autoridades. Se habla de finales de junio y a puerta cerrada si todo evoluciona bien, pero todo es un enigma, pues lo importante es la salud. Además de que pueda que haya problemas con la alineación de jugadores que el año que viene ya no estén en sus respectivos equipos y que actualmente están en sus países de origen y por tanto difícil de que puedan volar, al menos de momento, lo que haría que la final fuese algo descafeinada.

Sin duda, una entrevista de lo más amena, como todas a las que nos tiene acostumbrado el amigo Paco que, según me decía, vive el confinamiento con su esposa Urbi, ya que sus hijos Eliezer y Haidee, hace tiempo que volaron del nido.