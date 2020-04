Xisco se deja querer por el Recreativo

Xisco Muñoz lo tiene muy claro: quiere ser el próximo entrenador del Recreativo de Huelva. El ex-futbolista del Decano muestra su respeto hacia el todavía técnico albiazul, Claudio Barragán, pero al mismo tiempo no oculta su deseo de ocupar el banquillo local del Nuevo Colombino.

“¿A qué entrenador no le gustaría entrenar al Recre?, es un equipo diferente y puntero. Además, estoy en deuda con el Recreativo, porque me ayudó a crecer como futbolista. Y ahora que está pasando una mala racha, estaría dispuesto a ir a cualquier precio, aunque no es momento de hablarlo“, detalla en Time Just.

Contactos confirmados

Xisco confirma que el Recre contactó con él tras el cese de Alberto Monteagudo, pero “por un motivo u otro (la operación) no salió“. Aún así, se muestra “muy agradecido a la gente que trabaja en el club por ese interés. Si no era el momento, no era el momento, el fútbol es así, y creo que mi oportunidad ya llegará“.

Contrato en vigor

Una oportunidad que puede presentarse a finales de la presente campaña -solución a la crisis del coronavirus mediante-, y una vez que expire el contrato de Claudio Barragán. Mientras tanto, Xisco tiene claro que “el Recre tiene un entrenador que es Claudio y hay que mantenerle el máximo respeto“.