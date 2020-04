José Luis Arizmendi: “Una cruda realidad está devastando el mundo del toro”

Mis pasos virtuales me han llevado hoy cerca del hospital Costa de la Luz, de Huelva, donde vive una de esas personas entrañables que te encuentras en la vida, me refiero a José Luis Arizmendi, que fuera gerente de la plaza de toros La Merced y actualmente presidente de la asociación de Huelva y sus fotógrafos.

Mi tocayo, forma parte de la fisonomía de Huelva, pues junto a Miguel Conde y Pedro Ruiz Constantino fundamentalmente, nos lo podemos encontrar por cualquier rincón de nuestra capital, cualquier día y a cualquier hora.

Le pregunto por su opinión sobre este confinamiento que estamos padeciendo y no duda en contestar

“Como todos y cada uno de nosotros estamos aguantando y nunca mejor dicho “aguantando” estos momentos que nos ha tocado vivir. Jamás había estado encerrado tanto tiempo en casa. Afortunadamente tengo una válvula de escape que son mis dos mascotas, unos preciosos dálmatas que me entretienen y me permiten salir a darles sus paseos.

En el confinamiento da tiempo para todo, estando tanto tiempo en casa, empiezas a revisar cosas que tenías olvidadas y encuentras algunas que pensabas habías perdido, llevándote alguna que otra sorpresa. Es tiempo de reflexión, de hacer limpieza y eliminar cosas que ya no te servirán y que por pereza antes no habías revisado”.

Aparte de ello, ¿que otras cosas haces en el día a día?

“Tengo otras cosas en la mente, pasas más tiempo viendo series de las múltiples plataformas de las que disponemos hoy en día, lees la prensa cada día, pasas más tiempo en la cocina haciendo postres o comidas que antes por las premuras del tiempo no hacía. Las tareas se acumulan y las labores del hogar parecen que se multipliquen”.

Siempre has estado relacionado con el mundo del toro y te ha gustado recopilar todo lo que tuviera que ver con la fiesta nacional. ¿Lo sigues haciendo?

Efectivamente y en estos dias repaso los libros de toros y revistas antiguas que te hacen ver lo que ahora echas en falta. Una cruda realidad que está devastando al mundo del toro. Como bien sabes llevo la web de lascosasdeltoro.com , un portal de referencia, donde cubrimos las ferias de todo España. Esta temporada todo paró tras la feria de Olivenza el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo, desde entonces solo anunciamos suspensiones de ferias, la última la de Pamplona, los Sanfermines no se darán este año. Es todo una vorágine de suspensiones debido al Covid-19 que está sumiendo al mundo del toro en una verdadera ruina.

¿Que pasará con el ganado que estaba previsto que se lidiara en la presente temporada?

Los ganaderos están enviando a las reses al matadero, no pueden soportar la carga que supone mantener a las reses en la Dehesa, si no se lidian las corridas que estaban reseñadas para estas primeras ferias. Habrá ganadero como Ricardo Gallardo (FuenteYmbro) que llevarán al matadero la mitad de su ganadería, para poder soportar esta debacle.

Es un momento difícil, no solo ganaderos, sino, toreros, banderilleros, picadores, mozos de espadas, chofer, mulilleros, empresarios, transportistas de toros bravos y un largo etc. Un mundo muy tocado en estos momentos como todos, pero ellos no tienen recursos ni ayudas.

¿Crees que el ciclo taurino Colombino se va a poder celebrar?

En cuanto a las Colombinas este año, veo complicado que se puedan celebrar en sus tradicionales fechas del mes de Agosto, no está la cosa para hacer experimentos con los tiempos que corren y tendremos que esperar que pase todo esto y la normalidad nos lleve a poder disfrutar de nuestras fiestas colombinas, como merecen, en plenitud y con los tendidos llenos a reventar.

Si tuviesen la posibilidad de realizarse en septiembre por la Cinta o en Octubre por la fiesta de la Hispanidad, debería de ser de la mano del Ayuntamiento con una feria que respaldara a los toros, hacerlo solo pienso sería una temeridad.

¿Que echas de menos en estos momentos?

Echo de menos salir a dar una vuelta con mi mujer a Portugal a comer en los múltiples lugares con encanto que tiene nuestro país vecino y hacer fotos, que nos encanta a los dos. O simplemente salir a dar unos paseos por nuestras costas, mojándonos los pies en las frías aguas del Atlántico, mientras vas viendo y fotografiando los espectaculares atardeceres que tenemos…

Las visitas con los amigos a nuestros templos de charla, como el bar de nuestro amigo Jesús Medrano, donde compartimos momentos inolvidables, con mis amigos Pedro Ruiz-Constantino, Miguel Conde, Toni Garzón, Eduardo Fernández y Gregorio Arroyo entre otros. Una cuadrilla del arte que no se puede aguantar.

Echo de menos también cuando acompañaba a mi hermano Marcos a las diversas actuaciones que tenía por toda la geografía española y veía como le apreciaban en todas partes, ahora lo veo por las redes sociales y me emociona. Eran otros tiempos, ahora todo llega más rápido por internet.

Antes cogíamos el coche y nos hacíamos cientos de kilómetros para ir a Salamanca, Madrid, Córdoba, Almería, Barcelona, y tantas ciudades que sería interminable nombrarlas, ahora lo ves a un click en la pantalla de un móvil, una tablet o un ordenador.

¿Cómo va la Asociación de Huelva y sus fotógrafos?

Como bien sabes desde el mes de marzo soy el nuevo Presidente de la Asociación Huelva y sus fotógrafos, y en estos momentos que teníamos programados una serie de actividades, debemos permanecer encerrados, por ello hemos ideado una serie de actividades diarias que realizamos a través de las redes sociales, para mantener el contacto con los socios, deseando poder salir de este confinamiento y realizar las actividades al aire libre que tenemos programas para este año.

Para hacer las Rutas del Vino, con la visita a las bodegas de muestra provincia, la subida en barco desde Sanlúcar de Guadiana a Mertola (Portugal), paseo por el coto de Doñana, visita en el tren Minero a las minas al aire libre más grande del mundo en Rio Tinto, Fotea, exposiciones, talleres, cursos… Una variedad de actividades para disfrutar de unas de mis pasiones, la fotografía.

Tocayo, avisarme para acompañaros a alguna salidas de las que vais a realizar. Me encantaría vivir con ustedes una de esas experiencias

¿Quieres añadir algo más?

El deseo que acabe ya la pesadilla que estamos viviendo y mil gracias por acordarte de mí en estos momentos. Pronto podremos disfrutar de nuestras charlas y ponernos como a nadie le importa.