Día del Libro: así lo afronta el sector en Huelva en mitad de la pandemia

El 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro. Una efeméride que, en condiciones normales, se celebraría en nuestra provincia con multitud de actos culturales en pro del fomento de la lectura.

Pero en mitad de una pandemia, este año, será diferente. No habrá encuentros literarios en los bares y centros de ocio, la gente no elegirá qué libro comprar en mitad de la Plaza de las Monjas, los niños no leerán en voz alta en mitad de la clase y las librerías permanecerán cerradas por el estado de alarma.

Sin duda, este momento histórico será plasmado en los libros y todos reviviremos, con el paso del tiempo, los días de confinamiento como si de una novela de ficción se tratara.

En diariodehuelva.es hemos hablado con el sector de las librerías, escritores y editoriales para conocer cómo están viviendo este momento de parón por la crisis del coronavirus.

El presidente de la Asociación de Librerías de Huelva, integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE) Juan Antonio García Villadeamigo, asegura que todas las librerías de Huelva y provincia permanecen actualmente cerradas, ya que no están incluidas en los negocios que pueden estar abiertos durante la pandemia.

“De hecho, me da miedo cuando abramos, ya que a día de hoy, no existe un protocolo de seguridad, ni EPIs suficientes, ni nada por el estilo. Por lo tanto, el libro se ha quedado solo en nuestras estanterías, sin poder aconsejarlo, mostrarlo y descubrirlo a nuestros clientes, que es lo más bonito que tenemos en nuestros negocios”, cuenta Villadeamigo.

El también gerente de la librería onubense ‘Siglo XXI’ destaca el buen hacer de las editoriales durante esta crisis: “Se han portado bastante bien con nosotros. Ahora tenemos que aunar esfuerzos para sacar adelante el negocio en un momento complicado. Estamos en una fecha muy importante para el sector (Día del Libro, Ferias, presentaciones, firmas…) y este año todo esto se ha venido abajo”.

-¿Las nuevas tecnologías son vuestras aliadas o suponen un peligro para el sector de las librerías?

-Las librerías tenemos que avanzar y las tecnologías tienen que ir de la mano con nosotros. Sin embargo, no siempre provocan un efecto positivo para el sector de las librerías, llegando a adquirir un matiz inadmisible e inmoral. A través de la venta online, muchas veces sufrimos la competencia desleal de algunas plataformas que juegan con toda la ventaja del mundo, arruinando a miles de negocios. Entre ellos, nuestras librerías.

Pero nadie hace nada. Intentamos en nuestras webs acercar libros a los lectores, pero es imposible. No se puede competir. Encima, algunas editoriales venden directamente, saltándose a quienes tienen que ser sus aliados y amigos. En definitiva, estamos viviendo una situación dura agravada, indudablemente, por el cierre de los establecimientos durante el estado de alarma.

-¿Y qué proponéis para paliar la crisis cuando todo esto termine?

Hemos creado una plataforma digital (Todostuslibros.com), donde más de 400 librerías ofertarán su catálogo a los clientes. Se trata, además, de un sitio web en el que se darán a conocer todas las actividades, firmas, encuentros … que tengan lugar en las librerías de Huelva. Se podrá crear listas de favoritos, temáticas y autores hasta conseguir una biblioteca personalizada para cada lector. Será la primera librería virtual de Huelva. -Desde la Asociación Provincial de Librerías, junto a la Federación Andaluza y el gremio a nivel nacional, estamos elaborando herramientas que nos ayuden a la apertura.

“Pero, para que las librerías de Huelva no sucumban a este maldito virus, necesitamos que el onubense, el lector, no nos abandone a nuestra suerte”

“En este 23 de abril atípico que vamos a tener, sin que en la Plaza de las Monjas se vean casetas, niños, libros, autores, editoriales, corrillos …. queremos lanzar un mensaje de apoyo y ayuda a todas las librerías. Este día se celebrará online, pero comercialmente se ha trasladado al 23 de Julio. Esperamos que se pueda realizar y que la gente responda”, explica Juan Antonio.

Y si las librerías de Huelva se mantienen a la espera de volver a abrir sus puertas, las editoriales también mantienen paralizada al completo su actividad por el Covid-19.

“Antes del confinamiento desarrollábamos el trabajo habitual: leer originales, cerrar publicaciones, programar presentaciones, enviar libros a la librerías de Huelva y resto de España, etc., y después, excepto algún pequeño movimiento en nuestra web, la parada es total”, asegura a este diario Manuel Ortega, gerente de editorial Onuba.

Con todo, Manuel Ortega confía en que este “parón” también favorezca la creación literaria. “Somos una editorial con una filosofía definida: apoyar al escritor novel. Hay un auge importante dentro de la creación literaria onubense. Bueno…. ahora, supongo, que con el confinamiento estarán escribiendo sin parar. Después nos inundarán con sus trabajos”.

El autor de ‘La confabulación de los astros’ aprovecha para pedir a los onubenses que apoyen las cosas de Huelva, y entre ellas, a las pequeñas editoriales, que son, dice, las que verdaderamente publican a los escritores. “Y, por supuesto, que lean. Este es el mejor día para leer, pero no el único”.

Este 23 de abril me acuerdo de Cervantes con su famosa frase: “El que lee mucho y anda mucho, va mucho y sabe mucho”

Los escritores onubenses resisten a los efectos del Covid-19

Según la Asociación de Librerías de Huelva, la provincia onubense cuenta actualmente con más de 200 autores. Carmen Palanco, de Rociana del Condado, es una de ellas.

“Como escritora, asidua a recitales y a frecuentar actividades literarias, a lo que al futuro se refiere, estoy empezando a asumir con resignación que el cambio será evidente y que es primordial mantenerse a la espera y con esperanza hasta que llegue la normalidad. Se anularon los proyectos que tenía para este verano, pero también trato de ver lo positivo; realmente la creatividad no ha cesado, aunque la metodología sea otra.

La palabra, los textos, la escritura misma, tiene su secuencia, para leer y expresarnos hay herramientas a pesar de las circunstancias: las redes sociales y la llegada de un libro por correo, como ejemplos, también hacen que el mundo siga manteniendo su pálpito comunicativo, eso da motivos que agradan la necesidad y el deber de escribir”, cuenta Carmen.

La rocianera asegura que ha llegado a paralizarse y a perder las ganas, pero la vocación ha tirado de ella. “Mi vocación me alerta sobre la responsabilidad que tenemos los escritores de comunicar y de transcribir en momentos como estos. Al final la creación es como la vida, nace en lugares desiertos, inesperadamente cobra pulso y se impone con honesta rebeldía. El contacto es importante, pero la voz llega por numerosos caminos, con eso me quedo”.

Hoy más que nunca debemos hacer uso de la palabra y de la palabra escrita. Un libro contiene un mundo de importancias. Las librerías son nuestros puentes, hay que hacer uso de ellas, nos pueden hacer llegar la cultura y el enriquecimiento intelectual, podemos estar confinados pero mucho más libres si abrimos el buzón para recibir el libro que deseamos. Puede ser un alivio en este momento en donde es tan importante la reflexión y la templanza.

Carmen confiesa que en estos días se ha obligado a leer, sumida en la apatía, y poco a poco he ido llenándose de optimismo. “Están pasando cosas muy duras pero también cosas muy grandes, la humanidad se está rebelando con solidaridad y en positivo y eso es verdaderamente inspirador. Cuando todo haya pasado quedarán palabras que redacten lo bueno que hicimos y eso es importante para la futura memoria de estos tiempos difíciles”, cuenta.

La autora de El camino de los sauces y El cenit invertido se encuentra trabajando en un poemario y una novela, con los que pretende avanzar, dice, en nuevos estilos: “El futuro de las obras no me preocupa, cada obra tiene su pulso y su voluntad, el recorrido y el aprendizaje son el éxito”.

– Carmen, ¿Hasta qué punto se está viendo perjudicado el sector con la crisis del coronavirus?

-Exactamente, no lo sé, pero es verdad que sin la posibilidad de exponer tus obras ante el público, sin la posibilidad de hacer una presentación. Sin posibilidad de encuentro ni de participación en actos-recitales, la cosa se complica. Y más en un sector como el nuestro, donde funcionamos con pequeñas editoriales de gran valor, pero que, lógicamente, tienen su límite. Editoriales que han apostado por el remitente local y provincial y que nos han puesto en el mapa de las publicaciones con un enorme trabajo de oportunidad. La cultura en general se está viendo afectada de forma muy generalizada. Tocará tirar de ingenio, por eso mismo es necesario tener en cuenta la compra en librerías o la distribución telemática desde las editoriales”.

Y es que esta escritora de raza tiene claro que la cultura no puede ni debe parar: “El mundo tira de la cultura para el sosiego, para el enriquecimiento y para la unidad, es una realidad: se canta en los balcones, se comparte reflexiones y textos en las redes, los lectores comentan y son partes de lo que se escribe, ellos son la primera persona de este plural. De lo que se escribe, de lo que se escucha, de lo que se siente…la cultura nos impulsa incluso estando confinados. Desde el cine y la televisión, pasando por la música y el recogimiento de quien lee, o quien observa una obra en los museos, ahora de forma virtual. Sin esos registros los seres humanos no tendríamos una salida para descifrar lo que queremos expresar”.

Carmen Palanco pide a los lectores que hoy, más que nunca, que apuesten por los escritores de Huelva, pero también por todo lo que se les ocurra. Que lean estilos que, incluso crean que no les gusta, que investiguen y revisen la historia, eso los llevará a lo contemporáneo también. “Yo he descubierto verdaderas obras de arte literarias investigando fuera de lo comercial. No estoy en contra de ningún sector, soy una lectora compulsiva que valora la palabra sin tener en cuenta las cifras, pero sí es verdad que estoy muy a favor de la búsqueda en cualquiera de las latitudes. Por eso mismo, den también una oportunidad a la literatura de nuestra tierra. Ocurre con frecuencia que tenemos cerca lo que pensamos encontrar más allá”.

El moguereño Daniel Blanco es periodista, escritor y conferenciante, con más de treinta y cinco premios nacionales de relato. Es autor de El secreto del amor, Los pecados de verano y El Pintor de la corte y, como todos, estos días se enfrenta a la paralización de su agenda profesional a causa del estado de alarma.

Daniel empezaba en marzo un circuito de charlas de fomento a la lectura por más de 40 institutos y bibliotecas de toda España, pero todo ha quedado aplazado. “A nivel profesional ha supuesto el vaciado completo de la agenda y a nivel personal, la posibilidad de tener tiempo para quehaceres que uno siempre va posponiendo. Lo bueno que tenemos los escritores es que estamos acostumbrados al encierro, a la soledad y al silencio”, cuenta.

A final de marzo tenía previsto el lanzamiento de su nueva novela para adultos, Como era en un principio (con la editorial Algaida) y ha quedado en suspenso, espera, que hasta el otoño, cuando se normalice la actividad. Ahora mismo, se dedica a leer, a investigar, a tomar ideas y, sobre todo, a observar. “Esta situación me ha despertado un interés nuevo por observar y observarnos”, afirma.

-¿Qué es lo que más te preocupa de esta situación?

-Siento extrañeza por esta situación inédita y, por supuesto siento incertidumbre, pero no sólo a nivel individual, sino por cómo nos va a afectar esta situación como comunidad. Me preocupan el impacto económico, el rastreo tecnológico y la redefinición de los afectos después de esta crisis.

En concreto, el sector literario ha sufrido, como muchos otros, un frenazo en seco en un momento en el que, además, nos hemos convertido en un sector fundamental para pasar el confinamiento. La cultura es

imprescindible para nuestra libertad, tanto en casa como en la calle. La cultura es, en muchos sentidos, un bien de primera necesidad.

¿Es un buen momento para escribir?

-Pues no sé, porque, a pesar de tener tiempo, me siento desconcentrado, con la mente en otro sitio y supongo que es normal dado lo excepcional de la situación. Más que el confinamiento, me interesa cómo cambiará el mundo después de esto. Y habrá que esperar para ver en qué nos hemos convertido tras esta crisis global.

Lo que está claro es que hoy es un día de celebración para todos los lectores, porque los libros no existen sin los lectores y porque son los lectores los que le dan vida al libro. Hay que leer a autores de Huelva porque también conocemos nuestro entorno y quiénes somos a través de lo que escriben los que pertenecen a nuestra comunidad, los que hablan de los paisajes nuestros.

Para el moguereño, la literatura es la mejor medicina. Pero no para el confinamiento o el encierro, sino para la vida entera, para cualquier momento.

“Leer, a día de hoy, es un ejercicio de libertad, un entrenamiento para la empatía y para conocerse a uno mismo y a los demás. Leer es, cada vez más, en esta sociedad del pensamiento polarizado y superficial, un acto de rebeldía.

-¿Qué fragmento o frase literaria compartirías en un día como hoy con tus lectores?

-“La esperanza parece que se agarra más, cuando más chica es”, de uno de los imprescindibles y mucho más este año, Benito Pérez Galdós, en el que celebramos el centenario de su muerte. Para que siempre conservemos una chispa de confianza en el futuro.