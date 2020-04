Serafín X dios: “He grabado un vídeo peloteando a Amancio Ortega para ver si me promociona”

No me cabe la menor duda de que hoy estoy ante uno de los personajes que más me atraen de Huelva. No tiene ningún sentido del ridículo, o por lo menos a mí me lo parece. Es un auténtico showman y en su día puso de los nervios a Risto Mejide en un programa de televisión. Yo lo pasé genial viéndolo. Si digo que me refiero a Serafín García Martín, es más que probable que no caigan en él pues en el mundo artístico se le reconoce como Serafín X Dios.

Su trabajo está en la Diputación de Huelva, pero el invitado del día de hoy es un polifacético algo increíble, fuera de su curro tiene un montón de registros y la verdad es que personalmente lo valoro muy positivamente. En una ocasión, estuvo en La Tertulia Recreativista a presentar un himno del Decano, posiblemente el más largo del mundo, pues duraba cerca de 10 minutos y tengo que decir que los que participamos en ese programa nos lo pasamos en grande.

Nos hemos puesto en contacto con este artista para que nos cuente cómo lleva el confinamiento y nos dice que lo está pasando con su encantadora esposa Cinta y su hijo Serafín, pues Manuela, su hija, es militar y está currando en Burgos en “primera línea de fuego”.

Serafín cuéntanos a los lectores de diariodehuelva.es lo que haces para pasar el día a día en este encierro.

“Como te he dicho antes junto a mi mujer y mi hijo, guardo confinamiento en casa como todo hijo de vecino. Tal vez en ese aspecto, seamos más afortunados que otros, pues somos gente casera a la que nos agrada estar en nuestro hogar aunque ahora, con tanto dulce se nos pueden picar los dientes. Como todos sabéis, aparte de mi faceta como showman y músico, también hago mucho deporte. Concretamente, antes del estado de alarma estaba corriendo entre 70/80 kms a la semana por lo que el parón ha sido traumático”.

Serafín recuerda que el año pasado participé en algunas pruebas deportivas de las denominadas extremas. “Hice la 101 Kms de la Legión en Ronda, la Pretoriana de Tomares que eran 70 Kms de campo pero por un error de trazado, lo amplíe a 81. También hice la prueba cívico militar Fan Pin organizada por la infantería de Marina en San Fernando y considerada una de las pruebas deportivas más duras de nuestro país, teniendo que añadir que vienen hasta los marines USA a hacerla. También hice el trail largo de Berrocal, que es un revienta piernas, corrí el maratón de Valencia y entré en meta llevando la bandera de Huelva”.

Vamos, que estás hecho todo un campeón. Para ello te preparas muy bien ¿No?

Así es, por tanto en este encierro que estamos voy haciendo cardio con tutoriales en Youtube, pesas, algún programa de ejercicios para videoconsola y sobre todo, la joya de la corona, muchas, muchas escaleras que te dejan las piernas más calientes que una patada en la oreja.

Cuéntanos más cosas de este confinamiento.

Normalmente suelo levantarme a la misma hora en que lo hacía cuando curraba para no perder el hábito. Desayuno y saco a “Nana” nuestra perrita para que haga sus cositas. Como no puede ser de otra manera, me ejercito con las tareas que la jefa me tiene encomendadas y me dedico a mis menesteres hasta la hora del almuerzo. En este punto decir que estoy comiendo más verde que la cabra de Heidi para no perder mucho la forma por mor del confinamiento. Luego, me echo una siesta de un par de horas a vida o muerte, meriendo, saco otra vez a Nana y me “jinco” 2 horas de deporte. He de decir que desde que estamos confinados, hemos hecho gimnasia todos los días y cuidando mucho la alimentación, pues ello es importante, y desde aquí se lo aconsejó a todos los lectores.

Que digo yo, no me has hablado todavía nada de tu faceta artística

Dentro de mi faceta artística que para nada he descuidado, he grabado 2 vídeos de chistes malísimos, otro defendiendo a Amancio Ortega para hacerle la pelota a ver si lo ve y me promociona. He colaborado en un par de vídeos on line con otros artistas de Huelva cantando la canción “Resistiré”. Hice también una versión del tema de Bibi Anderson “Sálvame “y como colofón ofrecí un balcón concert donde interpreté más de 12 canciones, eso sí, lo vieron 2 salamanquesas que había en la pared de enfrente.

¿Que esperas de toda esta situación?

Bueno, esperemos que esto del Coronavirus pase pronto aunque se me hace que lo que resta de año nos lo vamos a comer con restricciones y normas que nos van a condicionar en muchos aspectos. Creo que este es un virus que han puesto para que muramos unos pocos y se les ha ido de las manos. Vamos a ver cuándo mierdas sacan la vacuna porque esta pandemia está haciendo que aflore lo mejor y lo peor de la gente. Por último, aprovecho esta oportunidad para enviar los mejores deseos a todos mis seguidores y decirles que soy muy aficionado a hacer fotos con el móvil y quiero hacer una exposición individual que ya anunciaré”.

Serafín quiero decirte que eres un auténtico crack, que me encanta verte encima de un escenario y que tú filosofía de vida es envidiable.