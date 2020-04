Lucrecia, empleada de Carrefour Market, otra de las heroínas de esta pandemia

Hace pocos días leía o escuchaba y con razón que los empleados de los supermercados “no son policías, bomberos ni militares que pueden estar entrenados para lo que están viviendo”. Por eso esta semana he querido charlar con Lucrecia Pérez Feria, una empleada del Carrefour Market, concretamente el de la Plaza de los Litris, que tengo junto a mi domicilio y saber cómo es su día a día al igual que el de sus compañeras/os.

Yo bajo muy poco por aquello de la agorafobia, pero en los primeros días del confinamiento vi cómo lloraba con un ataque de ansiedad al igual que otras compañeras, cosa que me estremeció y entendí pues la presión y el estrés a la que estaban sometidas, especialmente en el arranque del Covid-19 eran muy altas con tanta aglomeración de clientes.

Eso sí, me decía que actualmente está más tranquila. Poco a poco se ha logrado mejorar las medidas para garantizar el máximo su seguridad y la de sus compañeros de un posible contagio.

En cuanto a lo personal, me transmitía que le angustia y le preocupa que inconscientemente pueda convertirse en un riesgo para su familia. No olvidemos que después de cada jornada laboral al llegar a su casa se encuentra con lo que más quiere en esta vida, su hija Sofía de cinco añitos y Eusebio, su marido, por lo que trata de tomar todas las precauciones y tener el menos contacto posible con ellos, aunque el cuerpo le pida todo lo contrario. Lucrecia me seguía comentando que su pequeña princesa, además de decirle que lo pasa muy bien en casa, le dice “mami no se puede dar abrazos” .

En cuanto al trabajo diario, me declaraba que ahora se ha multiplicado, ya que, además de atender la caja, actualmente tienen que surtir los lineales, ya que cada jornada acaban semi vacíos a consecuencia de que todavía hay consumidores que temen al desabastecimiento, pero que tienen mucha afinidad entre los compañeros y se ayudan entre ellos.

Y hablando de los clientes, me aseguraba que cada vez son más empáticos, aunque “hay gente pa´ tó”, pero que la gran mayoría les tratan con mucho cariño, les sonríen e incluso le dan las gracias sabedores de que están haciendo frente a una situación excepcional. “La verdad es que nunca me había sentido tan reconocida, incluso hoy una señora ha venido a traerme una mascarilla”.

Siguiendo en clave de reconocimientos, la empresa sabedora de la labor que están haciendo, ha decidido abonarles 200 euros en tarjeta regalo a sus trabajadores que hayan dado servicio en el estado de alarma, además de que el descuento de empleados ha pasado de un 8 al 16% .

Para finalizar nuestra conversación, me decía que cada mañana a las ocho y antes de abrir, todos los compañeros/as bailan al ritmo de la popular canción ‘Resistiré’ y por la noche a las 20 horas salen para aplaudir y reconocer a quienes combaten en primera línea al coronavirus.

Pero hoy desde esta sección, permítanme que exprese mi gratitud a Lucrecia, Jesús, Luis, Sara, Lola, Mari Carmen, Alicia, Cinta, Esther, Adrián, Pilar, Ana y Rubén, en definitiva, a todo el equipo de héroes del Carrefour Market de la plaza de los Litris. Gracias por vuestra profesionalidad.