El cantante Fran Rivera se vuelve ‘hortelano’ en su confinamiento

Sin lugar a dudas, uno de los artistas onubenses que más éxitos ha obtenido esta temporada con su álbum discográfico dedicado al poeta moguereño Juan Ramón Jiménez ha sido Fran Rivera, donde el onubense ha incluido 32 poemas que han tenido una gran acogida por parte del público.

Pues bien, me he puesto en contacto con el artista quien me decía que está confinado, como no podía ser de otra manera con su encantadora esposa Mónica y con su hijo de 15 años, Francisco y desde luego cumpliendo escrupulosamente el encierro, que es la mejor manera de que se pueda restablecer la normalidad lo antes que se pueda.

El artista me contaba que el confinamiento lo está llevando bastante bien. “Administrando el tiempo y aprovechando la casa que por suerte tenemos en Aljaraque”.