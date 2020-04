Pedro Nieto, recuerda su etapa como jugador del Recreativo

Llegó a Huelva dispuesto a triunfar. El Recreativo confiaba en su calidad y contundencia para el centro de la defensa, pero las lesiones no le dejaron triunfar como de él se esperaba, pero lo cierto es que dejó un buen sabor de boca entre los aficionados, no en vano siempre estuvo muy comprometido con el Club y fue un baluarte importante para la unión del vestuario. Me estoy refiriendo a Pedro Nieto, un catalán con raíces sevillanas, concretamente con Lora del Río, con el que me llevé muy bien en su estancia en Huelva, y luego aunque en la distancia, hemos seguido manteniendo contacto. Persona afable, cordial y con una sapiencia de fútbol algo impresionante, que lo deja patente en su actual trabajo en distintos medios de comunicación.

mandar “Un caluroso saludo a toda la ciudad de Huelva, a los lectores del diariodehuelva.es y como no, a los aficionados del Recre en estos duros momentos en el que todo un país tiene que hacer un ejercicio de solidaridad jamás conocido. No todos tenemos la suerte de estar cerca a los nuestros en estos momentos de distanciamiento para intentar parar esta situación lo antes posible. Abrazo enorme a todos los que están sufriendo de manera directa o indirecta las consecuencias”. Al llamarlo para poder confeccionar este reportaje, lo primero que quiere esen estos duros momentos en el que todo un país tiene que hacer un ejercicio de solidaridad jamás conocido. No todos tenemos la suerte de estar cerca a los nuestros en estos momentos de distanciamiento para intentar parar esta situación lo antes posible. Abrazo enorme a todos los que están sufriendo de manera directa o indirecta las consecuencias”.

(P) Pedro, ¿qué recuerdos tienes de Huelva?

(R) Como siempre he dicho, Huelva para mi guarda bonitos recuerdos independientemente de la situación que viví profesionalmente, las lesiones y un descenso no me dejaron buen sabor de boca pero no todo es fútbol y la ciudad como el club dejaron un gran huella en mí. Puedo presumir y siempre que puedo me gusta decir que jugué en el Decano del Fútbol Español y que pude conocer y vivir como una ciudad y una provincia entera se identifica, se vuelca y vive el fútbol en un equipo mal tratado por sus dirigentes en los últimos años. Mil gracias al Decano siempre.

(P) ¿El confinamiento cómo lo llevas?

(R) En estos días de confinamiento la verdad que se intenta hacer cosas diferentes a lo que la realidad te dejaba hacer hace solo unas semanas, leer más de lo que puedes hacerlo normalmente, intentar estar conectado a los tuyos para sentirte cerca, como no, también hacer deporte cada día para no ganar kilos provocados por la poca actividad al que te obliga estar en casa, supongo que nada más allá de lo que todos hacemos.

(P) Por el trabajo que tienes en la actualidad, el fútbol lo vives muy directamente, y ello también te ayudará a pasar este encierro más fácilmente ¿No?

(R) Por mi trabajo actual en Gol televisión y otros canales con los que colaboro comentado partidos y analizando la jornada de la liga Santander y liga Smartbank intento seguir la actualidad día a día y como no, revisar diferentes partidos de esta liga que se debate en si acabará y no se prolongará o finalmente se podrá acabar de manera oficial. Debo reconocer que esta situación a mi no me cuesta llevarla ya que desde casa suelo trabajar mucho y quizá sea un privilegiado en ese aspecto.

Intento crearme una rutina y obligarme para poder seguir un orden diario. Debo dar las gracias también las diferentes plataformas digitales con las que colaboro también haciendo entrevistas en YouTube cada semana que te permiten estar al día de la situación de muchos jugadores y entrenadores que viven con cierta incertidumbre este tramo final. En definitiva seguir conectado a lo que es mi actual trabajo en los medios de comunicación.

(P) Supongo que al tener ahora más tiempo libre te dará la oportunidad de hacer cosas diferentes a la rutina diaria

(R) Debo reconocer que estos días estoy haciendo algo que me apasiona y es poder revisar después de muchos años partidos antiguos que ofrecen los diferentes canales como Gol, Teledeporte, Vamos, etc., etc. Me sirve también para comparar la evolución del fútbol en los últimos años y aprovecho para decir que da para un artículo largo largo. En fin, esta es la rutina que llevo en estas semanas de encierro, siempre pegado a un balón, siempre al día de todo lo que sucede en el mundo del fútbol sin quitar la vista a todo lo que como futbolistas siempre me hizo sumar. En este caso el Decano , el Recre que ojalá nos de una alegría y vuelva a una categoría que honre la grandeza de ese club.

Pedro, amigo que estamos deseando verte por esta tierra y nos encanta que presumas de haber pertenecido al club más antiguo de España. A ver si es posible que ascendamos pronto y que tú en tu trabajo puedas analizar los triunfos de un Recreativo que se merece salir ya del pozo de Segunda B.