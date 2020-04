Antonio Suárez en su ‘encierro’ se refugia en la pintura

Sin lugar a dudas el pintor onubense Antonio Suárez, es de los artistas más activos a la hora de crear sus obras de arte. Al cabo de cualquier año son varias las exposiciones que abre al público y además siempre son interesante, pues este onubense suele sorprender con los estilos que va creando continuamente.

Puesto en contacto con Antonio, vecino habitual de El Portil, en época estival, le pregunto cómo está pasando este confinamiento y me dice que en este casi mes de aislamiento, los artistas, se suelen dedicar a hacer lo que realmente les gusta, crear y pintar, aparte de reflexionar.

El problema es que a algunos les ha cogido sin material para ello. Aunque Suarez está aprovechando para hacer piezas de pequeño formato, pues tiene material para ello, esperando que cuando termine este confinamiento, pueda seguir el ritmo anterior, aunque sea lentamente pero eso sí, que sea lo más rápido que se pueda, pidiendo en estos momentos eso de #quedateencasa y por supuesto mucha paciencia.

Antonio Suárez, persona muy conversadora y ameno seguía contando que echa de menos fundamentalmente la tertulia de mediodía en el restaurante Rocataliata, donde se reúne con un grupo de amigos y se lo pasa genial, sin olvidar las buenas tapitas que ofrece nuestro común amigo Joaquín Lineros Rocataliata, propietario del establecimiento hostelero. Aparte quiere seguir haciendo visitas a exposiciones y al Museo. Asimismo me decía. “¿Sabes que me está pasando ahora?, que me agobia más salir cuando no tengo más remedio, que quedarme en casa”.

En relación con las obras que está realizando en este tiempo de confinamiento, es una nueva experiencia, pues al no tener material de mayor tamaño, está haciendo pequeños formatos y nuevos temas, aunque no sabe aún si estas obras, algún día se podrán exponer o seguirá acumulando cuadros para sus herederos.

Conociendo bien a Antonio, estoy convencido que en cuanto se termine este encierro, estará buscando sitio para colgar sus obras pictóricas y a buen seguro que tendrá una buena crítica y un gran poder de convocatoria.

Antonio cuídate y no le des mucha lata a Pepi.