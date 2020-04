Viqueira se pone en forma en el confinamiento para jugar con los veteranos

En la misión de entretener una mijilla en estos días de confinamiento, me he puesto en contacto con uno de los jugadores más carismáticos que ha dado la historia del Recreativo de Huelva. Me refiero al gallego Emilio Viqueira, del que todavía los aficionados tenemos el regusto de haberlo visto jugar y disfrutar de la indudable calidad que desplegaba sobre el terreno de juego. El “Mago”. Indudablemente ha dejado huella en el recreativismo y al preguntarle cómo estaba pasando este obligatorio “encierro”, nos decía esto:

“Buenas José Luis. Te comento un poco como llevo el día a día. Suelo despertar pronto y sobre las 10 trabajo con videollamadas con la empresa y con los jugadores, la verdad que es una situación muy extraña por que mi trabajo me lleva a estar viajando mucho y ahora le dedico el mismo tiempo a mi familia de lo cual estoy muy contento, además estoy aprovechando para hacer mucho deporte y ponerme en forma para jugar en los veteranos. La sensación es como si estuviéramos en una película de ciencia ficción, pero es real muy real y cada día que veo las cifras de gente que se va es un palo muy duro. No queda otra que tener paciencia y cuidar de nuestra gente“.

“Como verás en las fotos, es donde tengo mi gym con las camisetas de fútbol que me traen muchos recuerdos. Otras de ahora cuando voy hacer ejercicio, y una de mi etapa en el Recre que como bien sabes, le tengo mucho cariño”.

He de reseñar que tanto Emilio como toda su familia están perfectamente de salud, aunque deseando acabe lo antes posible esta pesadilla.

Me cuenta igualmente, que su hijo mayor ya está jugando al fútbol, y que a pesar de su juventud, muestra muy buenas maneras, de lo cual nos alegramos un montonazo.

Ya sabes, si sale con la mitad que tú de calidad balompédica, mándalo para el Nuevo Colombino.