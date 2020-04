23.000 trabajadores están afectados por un ERTE en Huelva

La Junta de Andalucía ha recibido desde el 14 de marzo 4.698 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en Huelva que afectan a unos 23.000 trabajadores. De éstas, se han resuelto hasta la fecha 2.704 solicitudes, donde están incluídos 13.250 trabajadores.

Todo este trabajo está siendo realizado, el equipo funcionarios compuesto por 36 técnicos de la Delegación territorial de Huelva y el dispositivo especial para ERTE diseñado por el Servicio Andaluz de Empleo y que esta formado por medio centenar de personas entre técnicos de empleo de la Dirección Provincial, personal de las 13 Oficinas de Empleo de la provincia, directores ATE, Agentes de Empresas y orientadores laborales en permanente contacto con las empresas que han presentado un ERTE, trabajadores en activo y personas desempleadas.

Están teletrabajando desde sus casas sin horario, incluidos los fines de semana, hasta que la plataforma de teletrabajo de la delegación les permite, para registrar y resolver en tiempo y forma el máximo número de expedientes, respondiendo a todas las solicitudes de ERTE. Están llegando a realizar entre 500 y 600 altas diarias y, además, hay orientadores resolviendo todo tipo de dudas a demandantes de empleo o los Agentes de Empresas que e informando del estado de las resoluciones o del número de expediente.

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Antonio Augustín, ha destacado “el operativo creado para facilitar la presentación de los ERTE, simplificando los trámites todo lo posible, con información accesible en la web de la Consejería donde las empresas tienen a su disposición instrucciones, guías y vídeos explicativos acerca de la presentación del expediente y la documentación que deben adjuntar. Se puede presentar con certificado digital o sin él. Esta es una muestra de ese esfuerzo por facilitar a las empresas esta solicitud, ya que hay que tener en cuenta que nuestro tejido productivo está compuesto en su mayoría por pymes y micropymes que puede que no tengan herramientas como la firma digital.”

La prestación por desempleo depende del SEPE y no del SAE

La Consejería de Empleo, que recibe a diario unas 9.000 consultas de usuarios sobre las prestaciones por desempleo y otros trámites no dependientes de este organismo, quiere aclarar que el cobro de la prestación por desempleo no depende de la Junta de Andalucía sino que es competencia del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, que depende del Ministerio de Trabajo. Por tanto, el Servicio Andaluz de Empleo, no tiene entre sus competencias ni tramitar ni resolver prestaciones por desempleo.