El confinamiento del ex entrenador del Recre José María Salmerón

Los entrenadores también son actores principales en el fútbol y su vida lejos de los terrenos de juego y zonas de trabajo, igual que para los futbolistas, ha cambiado completamente durante estos días de confinamiento. Por eso he querido contactar con el que fuese entrenador del Recreativo la pasada temporada, en la actualidad en el banquillo del Burgos C.F., me estoy refiriendo al amigo José María Salmerón, al que ya tengo al otro lado del hilo telefónico.

Tras saludarnos y preguntar por la salud, quise saber cómo se ha adaptado a cambiar el verde por estar encerrado en casa. Y sobre todo de dar órdenes a sus pupilos a recibirlas de su esposa, Susana, y de su hija pequeña, Ainoa, ya que son con las que está viviendo el confinamiento en su tierra natal, Almería, pues su primogénita Nerea vive en Madrid, aunque me comentaba que ya “me gustaría tenerla también junto a nosotros”. Tras soltar una sonrisa, me comentaba que, en caso de apuro, siempre cuenta con el apoyo de su inseparable mascota ‘Leo’, un perro labrador que, según me señalaba, es “un miembro más de la familia”.

Pero fuera de bromas, me hacía una reflexión en voz alta, manifestándome que, aunque el fútbol es su profesión y su vida, “ahora debe de quedar un poco en segundo plano”, aunque no es menos cierto que “sueña porque todo vuelva a la normalidad cuanto antes”. “En la actualidad hay cosas más prioritarias como la salud y la familia” y “apoyar y agradecer a todos esos sanitarios que se están jugando la vida para que el resto estemos atendido” al igual que a las fuerzas armadas, guardia civil, policías, bomberos, farmacéuticos, en definitiva, a todo el personal que estos días están trabajando “de manera tan admirable” para dar servicio a los ciudadanos.

En cuanto a su día a día, además de implicarse en las tareas de la casa, como pasar el aspirador o lo que haga falta, intenta aprovechar el tiempo con la familia, cosa que no lo puede hacer habitualmente por su trabajo. Aunque varias horas del día las ocupa en estar conectado con la plantilla, con su cuerpo técnico, concretamente con su segundo Pablo Herero y el fisio David Torrejón, saber, cosa que le preocupa bastante como están en lo personal, sin dejar de lado lo profesional. No obstante, continuaba diciendo, que suele ver vídeos y actualizarse, analizando juego y futbolistas, leer, organizar documentos, ver alguna película que otra y mantener una rutina de ejercicios para no anquilosarse. Pero quizás su rato más divertido lo pasa con su mascota ‘Leo’ jugando en el jardín de su vivienda.

Por último, quise saber su opinión sobre cómo ve la vuelta a la competición. Y ahí lo tenía claro, no sabe ni cuándo ni cómo, pero la temporada se debe de terminar y los jugadores que están cedidos o que terminan contrato el 30 de junio deben de permanecer en las actuales plantillas hasta finiquitar la competición y donde todas las partes tendrán que ceder. Eso sí, llegado ese momento se debería hacer una mini pretemporada, ya que la forma se pierde. Recuerda que el fútbol es un deporte, donde lo más real a un partido es la forma de entrenar con el balón, las distancias, la precisión o la fuerza, y eso es imposible de mantener. Pero ¡ojo! que, y con esto finalizaba, la prioridad, “lo verdaderamente importante es cuidar por la salud del gremio y de sus familiares y a partir de ahí… a jugar”.