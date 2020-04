El PSOE pide a los onubenses que sigan manteniendo esa actitud ejemplar ante el confinamiento

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha querido manifestar hoy su posicionamiento junto al Gobierno de España en la toma de decisiones, tan duras y complejas, tan difíciles de adoptar y que requieren de una colaboración total de la ciudadanía. Por eso, los socialistas “queremos manifestar con orgullo que los onubenses están demostrando una gran madurez y están siguiendo de manera muy satisfactoria las recomendaciones de las autoridades y el requerimiento de los decretos que nos obligan a todos a mantener el confinamiento”. La ampliación de estas medidas implica que “todos sigamos manteniendo esa misma actitud y hacer caso expreso a las exigencias de las autoridades, porque es la única manera de hacer frente al virus”.

La situación actual, tan crítica y nueva para todos, “precisa la unión de toda la sociedad, sin ambages, porque –ha remarcado el secretario general- solo de esa manera venceremos al único enemigo que ahora mismo tenemos todos sin excepción: el coronavirus”. La memoria “nos ha llevado hasta los Pactos de la Moncloa, hasta ese momento histórico en que los españoles requerimos de la unión política y social –ha agregado- para hacer frente a la situación crítica de la economía de aquellos años que tras la dictadura debilitó a la nueva sociedad que emergía”.

Ahora, la debilidad económica viene auspiciada por una cuestión sanitaria que se ha cobrado ya la vida de miles de españoles, otros tantos se debaten entre la vida y la muerte y que mantiene en jaque todo el orden social. Por ello, Caraballo ha sostenido que “el momento requiere de otra toma de conciencia como la que movió a nuestros políticos de entonces y remar en la misma dirección, dejando de lado la oportunidad de partido, el interés partidista, el egoísmo”. Desde Huelva, “pedimos a las direcciones de los partidos y formaciones políticas provinciales, a los sindicatos, a los empresarios, que impulsen en sus senos el desarrollo de esa mentalidad que en otro momento salvó nuestra economía y que ahora es preciso que nos salve la vida”.

Ignacio Caraballo ha resaltado que “estamos convencidos de que así se hará y reiteramos nuestro agradecimiento al conjunto de la ciudadanía, a su comportamiento y a su comprensión. Y de manera particular, agradecemos el enorme sacrificio que vienen desarrollando nuestros sanitarios y todo el personal que trabaja en los hospitales: cocineros, limpiadores, celadores, administrativos, vigilantes…”

Igualmente “agradecemos el trabajo de la prensa, sin cuyas crónicas diarias, sus imágenes y reportajes no estaríamos informados de esas recomendaciones y de lo que hacen por nosotros no solo las autoridades civiles y sanitarias, sino también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la UME, las policías locales, los servicios de limpieza municipales y recogida de residuos, las empresas que nos surten de alimentos y de otras necesidades básicas, los trabajadores de Correos y otras empresas de reparto a domicilio, las empresas que organizan el trabajo de ayuda a la dependencia y sus ciudadores, los trabajadores de las residencias de mayores, los trabajadores del campo y demás empresas de manipulación de alimentos, los repartidores de gas, los trabajadores que prestan servicios necesarios para emergencias de cualquier tipo que se produzcan a nuestros hogares, los millones que siguen teletrabajando, etcétera, etcétera. Son miles de personas las que están pendientes de que no nos falte de nada a los millones de personas que estamos confinados. A todos ellos, gracias”, ha concluido.