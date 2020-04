Lázaro muestra su preocupación por los jugadores que acaban contrato en el Recreativo

¿Qué va a pasar con los jugadores que terminan contrato el 30 de junio si no se suspenden definitivamente las competiciones? Es el principal interrogante a resolver por los dirigentes del fútbol mundial, europeo y nacional si se pretende reanudar los campeonatos una vez se controle la pandemia del coronavirus. Y en el Recreativo de Huelva hay hasta dieciséis futbolistas en esta circunstancia.

Uno de ellos es Álex Lázaro, quien ha mostrado su preocupación por un futuro incierto. “Lo peor es no saber cuando se va a reanudar la competición. La fecha de vuelta es lo que nos tiene más agobiados porque terminan los contratos y no sabemos si se prorrogan o no. Y cuando eso se pasa por la cabeza, es un rato que es ‘jodido’“, ha señalado en Huelva Información el meta reserva del Decano.

Miedo

El cancerbero natural de Sanlúcar de Barrameda explica que “el miedo que tenemos es porque estamos viviendo algo que desconocemos. Pero ahora lo que toca es mirar por la salud y porque esto pare. Y si toca renovar en noviembre, pues esperaremos hasta que los mandamases del fútbol así lo estimen oportuno“, sentencia.

-LA SITUACIÓN CONTRACTUAL DEL RECREATIVO-