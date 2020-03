La modelo onubense Carmen Santacruz en la revista Fashion Hola

La conocida publicación ‘Fashion ¡Hola!’ ha incluido entre sus páginas una entrevista a la modelo onubense Carmen Santa Cruz.

Con el título “Carmen Santacruz, la modelo que llevará Huelva por todo el mundo”, la revista da a conocer el nuevo proyecto de esta joven promesa de la moda.

Santacruz lanzará próximamente una firma de invitada y se mudará a Nueva York. Y es que tal y como contaba la propia onubense a diariodehuelva.es a finales del pasado año, Carmen siempre ha soñado con dedicarse a la parte más creativa de la moda.

“Hacía tiempo que no sentía tanta pasión por algo. Me encanta la moda y, ahora, es mi turno, voy a poder expresarme a través de ella, como a mí me gusta”, cuenta la joven en el número de abril de esta prestigiosa publicación de tirada nacional. Una revista en la que protagoniza, además, un precioso reportaje editorial inspirado en su tierra natal, Huelva.

Carmen Santacruz afirma en la publicación que, de no haber sido modelo, se hubiera dedicada al mundo empresarial, pero también reconoce que ha llegado a este interés a raíz de preparar su propia firma. “Es lo bonito de la moda, que te va abriendo otros caminos y vas conociendo mundo”, cuenta en FASHION abril esta chica que, además de trabajar como modelo, estudia Comunicación a distancia y saca tiempo a diario para su otra pasión: las redes sociales.

Un reportaje en el que la onubense, además, luce las tendencias de invitada inspiradas en Andalucía, desde el estampado de lunares hasta el traje de luces y que los lectores podrán ver en la edición impresa.

Una onubense que lleva en el corazón a su tierra y que, pese a la distancia, pone en valor, siempre que puede, la esencia de Huelva, su gente y sus tradiciones.