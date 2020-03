La final de la Copa del Rey del Recreativo

Es evidente que con el confinamiento que estamos viviendo la gran mayoría de los españoles, hemos tenido la oportunidad de renovar en nuestras mentes recreativistas, uno de los mayores hitos de la historia del Decano del fútbol español en sus 130 años de vida. La única final de la Copa del Rey, en la que ha participado el conjunto albiazul.

Para ello, se ha contado con Teledeporte que ha tenido a bien emitir de nuevo aquella final que nos hizo a los aficionados decanistas poner rumbo a Elche, lugar que impuso la FEF para tal acontecimiento.

De aquel 2003, recuerdo que el At. de Madrid, del polémico y polifacético Jesús Gil, había solicitado que se designara el estadio Vicente Calderón, para que se celebrase la gran final de la Copa del Rey, pues el club rojiblanco cumplía sus 100 años de vida, a lo que la FEF accedió. Por fin ese año no habría polémica según los equipos que llegaran a la ronda final. Para colmo, a los de la Ribera del Manzanares en cuartos de final le toca enfrentarse al Recreativo de Huelva y ya se veían en semifinales, pues evidentemente se sentían favoritos y de hecho lo eran, pero claro, hasta que no pasa el último monaguillo queda procesión, y los chicos de Lucas Alcaraz contra pronóstico pasaron la eliminatoria, lo cual hizo que a la final había que buscarle otra sede, sobre todo cuando de manera sorprendente llegaron Mallorca y Recreativo.

Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, se reunió con los presidentes de ambos clubes finalistas para llegar a un acuerdo y elegir otra sede, pero nadie se podía imaginar que fuera Elche el lugar elegido. Desde todas las entidades onubenses se puso el grito en el cielo, pues el desplazamiento para los aficionados albiazules era difícil al no existir los medios de transportes idóneos.

Además el aforo no era el ideal para que pudieran asistir cuantos aficionados albiazules lo desearan. Desde ese momento comienza la misión conseguir entradas para el partido y como no, como seria el desplazamiento.

Con el paso del tiempo, creo que desde el Club no se puso lo que había que poner para que la sede fuera otra y que con tal de no llevarle la contraria al presidente de la FEF, se dio el brazo a torcer.

Toda la afición y medios de comunicación clamaban justicia a Angel María Villar, pero que si quieres arroz Catalina. La decisión estaba tomada. Había que ir a Elche.

Solo quedaba conseguir la entrada y preparar el viaje. Una vez más, la afición del Decano, dejó claro que los albiazules iban a estar bien apoyados en el estadio Martínez Valero como así sucedió, dando ejemplo de señorío, aunque el mandamás del fútbol patrio tuvo que aguantar los “piropos” que los aficionados onubenses le dedicaron cuando apareció en el palco presidencial.