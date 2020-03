El Comité Organizador de ‘Huelva 2021’ tira de optimismo

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el verano del año próximo no desvirtuará el valor del Campeonato del Mundo Absoluto de Bádminton ‘Huelva 2021’. Eso es, al menos, lo que asegura el Comité Organizador del evento deportivo más importante de la historia de nuestra capital, en una nota remitida a los diferentes medios de comunicación.

Para los gestores del torneo onubense, el cambio de fecha de los JJOO “no está en conflicto” con la celebración unas semanas después de ‘Huelva 2021‘, “ni mermará en ningún caso la envergadura, relevancia e impacto de tan importante acontecimiento“. No obstante, a nadie se le escapa que la preparación de los volantistas sí cambiará, pues el objetivo principal de los jugadores para el año próximo ya no será el Mundial y sí los Juegos.