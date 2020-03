Obligados a echar el cierre todos los alojamientos turísticos de Huelva

El Gobierno ha acordado el cierre y suspensión de apertura al público de todos los hoteles y alojamientos turísticos similares en el plazo máximo de una semana como complemento a las medidas puestas en marcha para tratar de contener la expansión del Covid-19.

Así, desde la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva y la Asociación de Empresarios de Camping de Huelva aseguran que esta medida afectará a todos los hoteles (y alojamientos similares), alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas (y otros establecimientos similares), ubicados en la provincia (hoteles, hostales, pensiones, albergues, casas rurales, apartahoteles, apartamentos turísticos, viviendas con finalidad turística, viviendas turísticas de alojamiento rural, campings y zonas de autocaravanas).

Incidencia de esta medida en la provincia de Huelva

Con respecto a los establecimientos hoteleros, los últimos datos de los que se disponen corresponden al mes de enero. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, en la provincia de Huelva se registraron durante el primer mes del 2020 un total de 95 establecimientos hoteleros abiertos, con 8.207 plazas, que generaron 834 empleos. Todo ello, con un grado de ocupación de un 31,05%.

Teniendo en cuenta que, en condiciones normales y con la llegada del buen tiempo y la Semana Santa, la ocupación hotelera en marzo se coloca entorno al 80%, las pérdidas económicas para el sector en la provincia serán muy cuantiosas.

Unos datos que contrastarán, sin duda, con las buenas cifras turísticas alcanzadas durante el pasado año 2019.

Y es que en 2019 el número de viajeros alojados en hoteles de la provincia de Huelva se incrementó un 12,4% respecto a los doce meses anteriores, y el número de pernoctaciones sumó más de 4,2 millones, lo que supuso un alza del 6,2%, con un ascenso importante en el caso de turistas extranjeros.

¿Cuándo cerrarán?

Según la nueva normativa publicada en un BOE extraordinario en el marco de la declaración del estado de alarma, todos estos alojamientos turísticos están obligados a echar el cierre en el momento que el establecimiento no disponga de clientes que atender. El plazo máximo de cierre será el próximo 25 de marzo.

Esta medida se ejecutará hasta la finalización de la declaración del periodo del estado de alarma o prórrogas del mismo. De momento el estado de alarma, a día de hoy, está previsto que finalice el día 28 de marzo, si bien todo indica que el mismo se va a prorrogar.

¿Existe alguna posibilidad de eximirse de esta normativa y permanecer abierto?

Esta Orden establece que para poder mantener abierto un establecimiento, se tienen que dar las siguientes circunstancias: tener alojados “clientes de larga estancia” en el momento de la declaración estado de alarma (esto es desde el pasado día 15 de marzo) o contar con las infraestructuras en las propias habitaciones que permitan realizar actividades de primera necesidad (adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, asistencia a centros sanitarios, etc…) sin necesidad de compartir espacios o zonas comunes.

Según el Secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, “ahora mismo existe cierta situación de confusión con los términos de apertura”, asegura.

“Por el momento, quedan abiertos unos 10 pequeños establecimientos (todos los grandes están cerrados), así como campings, ya que tenemos largas estancias. Alrededor de unas 200 personas pueden estar afectadas ahora mismo por esta situación”.

El problema, asegura Barba, es que dentro de estos 200 hay clientes que no son turistas de larga estancia, como policías, militares, gente de Cruz Roja… personal con el que no saben qué pasará. Por eso, desde el sector ya han preguntado al Gobierno sobre la situación de estos clientes dentro de siete días cuando el cierre tenga que ser inminente: “en siete días si no nos resuelven esto, esas personas irán a la calle. Por eso, han lanzado una consulta al Ministerio a través de la Confederación Española de Hoteles para que nos resuelvan la circunstancia e iremos informando cuando obtengamos la respuesta”.

Por el momento, el sector turístico se encuentra conmocionado ante el inminente cierre y las consecuencias económicas que traerá consigo, tanto para la provincia como para los trabajadores de los establecimientos.