El Recreativo de Huelva, una temporada irregular

El Recreativo de Huelva ha protagonizado, hasta la fecha, una temporada de idas y venidas, de grises, de sensaciones encontradas y sensaciones contrariadas. La irregularidad ha sido una constante en el club andaluz, que ha perdido más partidos de los que ha ganado y que se ve ahora abocado a una lucha por mantener la categoría que se prevé se mantendrá hasta el último suspiro de la campaña.

Con solo dos triunfos en el presente año, el Recre, decano del fútbol español, se sitúa en estos momentos a pocos puntos de los puestos de descenso, donde ahora mismo están equipos como el Talavera de la Reina, el Granada B, filial de un equipo que ha rozado con la yema de los dedos la final de Copa del Rey y que aparece como candidato a clasificarse para competiciones europeas, el Mérida o el Villarrobledo, que cierra la clasificación del grupo. Una situación que dista de la que se vivió la temporada pasada, donde los andaluces consiguieron acabar en lo más alto de la tabla y, por ende, donde tuvieron la oportunidad de pelear por el ascenso a la categoría de plata.

No pudo ser. Y como no pudo ser, al club onubense no le quedó otra que permanecer en la división de bronce por quinta temporada consecutiva y de volver a intentar el ascenso en la campaña 2019/2020. Esa meta se antoja ahora difícil, que no imposible. Porque 14 son los puntos que separan al conjunto blanquiazul de los puestos de playoff. Por ello, la permanencia parece un objetivo bastante más factible, bastante más realista, que el que casi se consigue en 2019.

Más derrotas que victorias

Para completar la misión con éxito el Recreativo tiene que sumar de tres en tres. Algo que hasta la fecha no ha hecho con demasiada asiduidad este año. De hecho, los blanquiazules han perdido y empatado más partidos de los que han ganado. En cuanto a derrotas, son once las que suman los andaluces mientras que, en el apartado de empates, la cifra alcanza las nueve. Solo en ocho partidos ha podido el Recre llevarse la victoria a casa.

Desde el seno del vestuario ya se ha hecho referencia a la capital importancia de los encuentros que restan. Gus Quezada, uno de los pocos jugadores que ha protagonizado buenas actuaciones a lo largo del año, ha dicho con respecto al futuro del Recreativo de Huelva que, de momento, nadie en el club piensa en el descenso.

Lo cierto es que la mentalidad mencionada por Quezada es la más inteligente que puede llevar a cabo el equipo. Un equipo irregular que no ha notado demasiada mejoría con Claudio Barragán en el banquillo y que camina irremediablemente a una pelea por salvar la categoría que, de no resultar satisfactoria, podría condenar al club andaluz a la tercera división del fútbol español por primera vez en su historia.