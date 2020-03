Decenas de sanciones por incumplir la alerta y hasta por beber y fumar cachimba en grupo

Los agentes de Policía Local están endureciendo su forma de actuar ante los reiterados incumplimientos que se están produciendo al no respetar las normas establecidas por el estado de alarma decretado por el Gobierno. En Lepe tres hombres han sido denunciados y se enfrentan a sanciones que pueden ser calificadas como graves y que podrían sancionarse con multas de entre 1.501 y 30.000 euros. Y en Almonte se han impuesto más de una veintena de denuncias por conductas contrarias al estado de alerta. Incluso han denunciado reuniones de amigos bebiendo en la vía pública y hasta fumando en cachimba.

Caso de Lepe

En la pasada madrugada tres hombres han sido denunciados conforme al artículo 45, 4-B, de la Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Según ha informado la Policía Local en su página no oficial, dichas personas han sido halladas deambulando por la vía pública sin que ninguna de ellas acreditara su justificación y además dos de ellas lo hacían en el mismo vehículo sin las obligatorias medidas de protección.

Por tanto, se enfrentan a sanciones calificadas como graves y que podrían alcanzar cuantías de entre 1.501 y 30.000 euros.

La Policía Local hace un llamamiento a la población para evitar este tipo de actos que ponen en peligro la salud de todos los ciudadanos.

Una veintena de multas en Almonte

La Policía Local de Almonte ha levantado en la jornada de ayer más de una veintena de denuncias por conductas contrarias a las establecidas por el Real Decreto que declara el estado de alarma en todo el país.

Estos agentes han podido detectar actitudes tan irresponsables e insensibles como el encontrarse bebiendo en la vía pública o la concentración de varios amigos para fumar en “cachimba”.

Desde la Policía Local de Punta se recuerda en su perfil no oficial el reglamento en vigor para evitar incumplimientos. Y recuerdan que el incumplimiento al Real Decreto puede suponer denuncias que oscilan desde 1.500 a 60.000 euros.

➡️ Debido a las diferentes dudas que nos planteáis, vamos a tratar de seguir aclarando conceptos del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma.

➡️ Es importante que tengamos presente que la situación en la que nos encontramos es excepcional. Muchas cosas que normalmente podrían parecernos fuera de lugar o sin sentido, ahora pueden ser necesarias.

➡️ El artículo 5.3 del RD dice que “los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo.A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.”

Papeles de tu trabajo, del médico y hasta del perro

➡️ Esto significa que realizaremos todas las comprobaciones necesarias para verificar que se está en la vía pública por motivos justificados. Ningún documento acredita nada de por sí, ya que cada situación habrá de ser valorada, pero tampoco sobra ningún documento. Si tienes un certificado de tu empresa, es mejor que no tenerlo (nos llegan noticias de que en algunos casos se está exigiendo), si has ido a comprar, pide el ticket, si bajas al perro, lleva algo que justifique dónde vives y la identificación del perro, si vas a una cita médica, lleva encima toda la documentación que la justifique, etc.

Tanto a pie como en vehículo solo se permiten los desplazamientos individuales en los supuestos establecidos en el artículo 7 del R.D. por el que se declara el estado de alarma, salvo para acompañar a personas con discapacidad o por causa justificada.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/aD9qPjXNgj — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 16, 2020

Mientras y ante la confusión surgiga para los viajes en coche la Guardia Civil ha fijado un twit en su perfil en el que explica que: Tanto a pie como en vehículo solo se permiten los desplazamientos individuales en los supuestos establecidos en el artículo 7 del R.D. por el que se declara el estado de alarma, salvo para acompañar a personas con discapacidad o por causa justificada.