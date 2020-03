WofestHuelva y la UHU tratan en un documental el problema del plástico en el mar

La Universidad de Huelva y WofestHuelva llevarán el próximo día 19 de marzo el documental ‘Out of Plastic’, dirigido por la directora danesa Line Hadsbjerg, al Campus del Carmen de la UHU, en una de las actividades complementarias a la Muestra de Cine Realizado por Mujeres en la que, además de la proyección, los alumnos asistentes y el público en general podrán charlar con Pilar Gómez, cofundadora de la organización Cleanwave, productora de la película.

Rodado en las Islas Baleares, Out of Plastic aborda la problemática medioambiental que supone la presencia de los plásticos y su impacto en el entorno natural, especialmente en el mar. A través de imágenes impactantes y conmovedoras, la película explora las implicaciones del problema de los plásticos en el Mediterráneo desde diversos puntos de vista, así como sus consecuencias para el entorno natural de las islas y, en definitiva, para la población.

En las Islas Baleares se consumen diariamente 1,5 millones de botellas de agua fabricadas en plástico, y gran parte de esa cantidad acaba en el mar que las rodea. Mediante este documental, de 52 minutos de duración, se pretende concienciar acerca de la necesidad de ofrecer alternativas para reducir el elevado número de envases de plástico presente en los mares. Nacida en Dinamarca en 1977 y residente en Mallorca, Line Hadsbjerg es directora y productora de documentales con varios trabajos publicados internacionalmente. Entre sus múltiples premios se encuentra, en 2013, el primer premio en el World Press Photo. El trabajo de Line se centra en los temas sociales: refugiados, derechos de las mujeres, niños y educación. Out of Plastic es su tercer documental como directora, después de Fortune Gift (2016, proyecto documental multimedia) e Into the shadows (2013, cortometraje codirigido con Pep Bonet)

WofestHuelva ha querido traer a la Universidad en esta edición un tema de indudable actualidad e interés, como lo demuestra la amplia demanda de participantes para la proyección y la posterior charla-coloquio. De hecho, ante la previsión de asistencia, por primera vez la actividad se llevará a cabo en el Aula Magna del edificio Jacobo del Barco del Campus del Carmen. Pilar Gómez explicará en su charla las razones que llevaron a la realización del documental, algunos detalles de la producción o qué es Cleanwave y cuáles son sus objetivos, entre otras cosas. Habrá tiempo para hablar de activismo y de qué manera reducir, de forma práctica, el consumo excesivo de plásticos en el día a día.

El vínculo de WofestHuelva con el mundo académico se mantiene desde la primera edición de la muestra, gracias a la realización de actividades patrocinadas por la Universidad de Huelva y por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que, aunque dirigidas a la comunidad universitaria, están abiertas a la participación de cualquier persona interesada (hasta completar aforo). La V edición de WofestHuelva se celebrará durante los días 19, 20 y 21 de marzo.