Tráfico pone en marcha una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad

La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde hoy 9 de marzo, una nueva campaña de vigilancia y concienciación del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil (SRI) que se extenderá hasta el domingo, día 15 de marzo.

Esta Campaña se realiza en el marco del cumplimiento de la Programación Anual de Campañas y Operaciones especiales de la Dirección General de tráfico para 2020, con la participación de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil y las policías locales de los ayuntamientos que decidan sumarse voluntariamente a la misma.

El año 2018 en Huelva se produjeron 718 accidentes con víctimas en nuestra provincia, de los que resultaron 16 fallecidos, 128 heridos graves y 1.010 heridos que no requirieron hospitalización. Del total de fallecidos en accidente de circulación, cuatro de ellos no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

El año pasado (2019) se formularon por la ATGC y las distintas policías locales un total de 118.573 denuncias de tráfico en nuestra provincia, de las que 2646 fueron por no utilizar los cinturones de seguridad o SRI.

En la última campaña de control del uso del cinturón de seguridad y SRI, que se realizó entre los días 30 de septiembre a 6 de octubre de 2019, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las distintas policías locales controlaron 5.630 vehículos en nuestra provincia y de detectaron 132 infracciones. Asimismo, 6 menores viajaban sin ningún sistema de retención adecuado. En esta campaña participaron los Ayuntamientos de Huelva, Beas, Bonares, Minas de Riotinto, La Palma del Condado, Rociana del Condado etc.

De hecho, el uso del cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de siniestro y aminora el riesgo de lesiones tanto del conductor como de los pasajeros. Asimismo, protege de salir despedido del habitáculo e impactar contra el parabrisas, y no utilizarlo en los asientos traseros supone un gran riesgo: en un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de delante puede ser hasta 8 veces mayor.

La jefa provincial de Tráfico, Cristina Gago, insiste en que el cinturón “es un seguro de vida y hay que llevarlo siempre abrochado, tanto en carretera como en ciudad”. En este sentido, remarca que los ocupantes de los asientos traseros también están obligados a usar este dispositivo “por su propia seguridad y por la del conductor y el copiloto”. El objetivo fundamental de la DGT es “Cero niños fallecidos sin Sillitas” ha remarcado la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo.

“A 80 kilómetros por hora, un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad, suele llevar fatalmente aparejado resultado de muerte o lesiones graves”, recalca Gago, tras subrayar que “el cinturón alcanza una máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo de muerte”.

“No llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera”, reitera la jefa provincial de Tráfico, quien apunta que el año pasado “el 20% de los conductores y pasajeros fallecidos en accidente de tráfico no llevaba puesto el cinturón”.

SRI, el mejor seguro de vida del niño

Los sistemas de retención infantil son imprescindibles para proteger a los bebés y niños ante un accidente de tráfico, y su uso es obligatorio en niños con una altura inferior a 1,35 metros. Su uso adecuado ayuda a reducir hasta en un 75% las lesiones en caso de accidente. Por ello, uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 es lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla.

En esta línea, desde la DGT se incidirá en esta campaña en que no se debe llevar nunca a un niño en brazos ni utilizar el cinturón de seguridad del adulto para protegerle; que hasta los 1,50 metros es recomendable que los menores sigan utilizando un SRI homologados a su talla y peso; y que en todos los casos, la banda diagonal del cinturón ha de pasar por la clavícula sobre el hombro y bien pegada al pecho, mientras que la banda central ha de quedar lo más baja posible sobre la cadera.

“Si la banda del hombro toca el cuello o pasa bajo el mentón, el niño debe seguir utilizando un asiento elevador y nunca se debe ir con la banda debajo del brazo o detrás de la espalda”, detalla la jefa provincial de Tráfico, quien señala que el objetivo primero y último de esta campaña de la DGT es “concienciar que todos los ocupantes de un vehículo deben ir sujetos con un sistema de retención adecuado y que su uso resulta útil en cualquier trayecto, sea corto o largo, en ciudad o vía interurbana”.

Hay que tener en cuenta el Sistema de anclaje ISOFIX, con dos o tres puntos, dos argollas ubicadas en el chasis, detrás del asiento trasero, en las que se introducen unos enganches que lleva la sillita y, en ocasiones, un tercer punto llamado TOP TETHER que evita que la sillita rote y que se pueda colocar de forma incorrecta.

La subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo resalta el mensaje fuerza “hacer un uso adecuado del cinturón de seguridad podría evitar prácticamente una cuarta parte de los fallecidos en accidente de tráfico”.