El Recreativo quiere lavar su mancha con el detergente del líder

Lo ha dicho Claudio Barragán en la previa. El objetivo es vencer y convencer. Vencer, porque el Recreativo se ha acercado tanto al abismo, que los tres puntos son más necesarios que nunca para espantar al fantasma del descenso. Convencer, porque la visita del líder, un Marbella casi invencible, es la mejor oportunidad que tienen los albiazules de aquí al final de curso, de reivindicarse como plantilla y como equipo.

Si el Decano ha fracasado esta temporada, se debe a sus jugadores. El club fichó bien, dentro de los márgenes que concede un presupuesto medio-alto. Y si los futbolistas hubiesen rendido conforme a su nombre y sueldo, poco importaría que el plantel estuviera descompensado o que se apostara por algunos veteranos entrados en años y faltos de ritmo de competición. Pero las estrellas del Recre se han estrellado.

Evitar la tragedia

Para que este fracaso no se convierta en tragedia, urge ver la mejor versión del Recreativo. La ocasión es perfecta. Motivación y adrenalina no van a faltar en el depósito de los recreativistas, deseosos de mostrarles a Granero, Callejón y lo suyos, de qué va esto de la Segunda División B. La afición lo sabe y, conforme al deseo de Nauzet, aplaudirá hasta los fallos. No por los jugadores. Y sí por el club.

-ALINEACIONES PROBABLES

RECREATIVO: Nauzet Pérez; Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Nano; Kleandro, Gus Quezada; Isi Ros, Alberto Quiles, Carlos Martínez; y Chuli.

MARBELLA: Wilfred; Dani Perez, Lolo Pavón, Saúl Gonzalez, Redru, Bernal, Esteban Granero, Elitim, Samu Delgado, Manel Martínez y Juanmi Callejón.

ÁRBITRO: Alemán Pérez, del Comité Gran Canario.

CAMPO: Nuevo Colombino, 17.00 horas.