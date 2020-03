Lucía la Negra, todo un descubrimiento

Les puedo asegurar que me ha sorprendido muy gratamente. Cuando ha llegado a Huelva para presentar a los medios de comunicación su primer single que titula “Te digo adiós”, me he interesado por conocer a una artista que a buen seguro va a dar mucho que hablar más pronto que tarde. Me estoy refiriendo a Lucía Alvarez “La Negra”, una extremeña de Lobón (Badajoz) de solo 17 años de edad, que va camino a convertirse en una de las grandes dentro del panorama musical español.

Lucía siempre tuvo claro su camino. Me cuentan que solo era una niña, con cinco años, comenzó a cantar y a ser consciente de su vocación, llegando a este momento en que ya está decidida a dar el gran salto y que dentro de poco pueda presentar su primer álbum discográfico, aunque todo lleva sus pasos y ella está dispuesta a darlo con firmeza.

Ha participado, a lo largo de estos años, en varios concursos de Extremadura y Andalucía. Llegó a la final del festival de la canción de Extremadura, siendo seleccionada entre más de 300 aspirantes; y a la última fase del concurso “Más que talento” celebrado en Santa Olalla del Cala el pasado año, recibiendo maravillosas críticas y consiguiendo el segundo puesto, dejando constancia del gran potencial que atesora.

Como comentaba anteriormente Lucía La Negra, publica por fin su primer single. “Te digo adiós” es su estreno en el mundo discográfico. Una canción en la que podemos comprobar el maravilloso registro vocal de Lucía y la fusión en la que se siente más cómoda. Dicha creación está compuesta y producida por David de la Rosa quien, además de tener una larga trayectoria como artista y compositor, es profesor de la escuela Talent Music School de la que Lucía es alumna.

Lucía me contaba que en su familia canta todo el mundo, y que ha aprendido mucho de sus abuelos, a los que imitaba desde muy pequeñita, teniendo en la actualidad como referentes a India Martínez y Paco Candela, lo cual o está nada mal.

He estado escuchando y muy detenidamente, algunas de las versiones de Lucía, fundamentalmente de temas que han popularizados grandes artistas muy consolidados, y les puedo asegurar que la versión de “La Gran Noche, de Raphael, es simplemente una gozada, con un estilo propio y un poderío de voz, que pone los vellos de punta. Pero si en la actualidad existe un intérprete que es muy difícil imitarlo y llegar a sus pellizquitos, ese es el isleño Manuel Carrasco, pues bien, les aconsejo que entren en google y busquen los vídeos de Lucia la Negra, en la versión del cantante de la Antigua Higuerita, les sorprenderá

Sin lugar a dudas es el mejor de los estreno para una artista que seguro dará muchísimo que hablar.

FELICIDADES LUCIA