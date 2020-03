Mario Jiménez anuncia que Susana Díaz tendrá rival en las primarias del PSOE de Andalucía

Aunque el congreso regional del PSOE de Andalucía no será hasta el año que viene, ya ha comenzado el ruido de sables. Y lo ha hecho desde Huelva, provincia de Mario Jiménez, ex portavoz socialista en el Parlamento andaluz hasta el pasado mes de julio cuando fue sustituido tras seis años por otro onubense, el ex consejero de Medio Ambiente José Fiscal.

El parlamentario del PSOE por Huelva Mario Jiménez se ha referido este lunes a las primarias previas al cónclave socialista y en la que los militantes andaluces votarán en 2021 para elegir a su líder. Mario Jiménez ha anunciado que la actual secretaria general, Susana Díaz, que se presentará para su reelección, tendrá rival.”Habrá varios candidatos y los militantes elegirán de manera libre”, ha señalado el onubense.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Mario Jiménez ha remarcado que lo importante “no son las decisiones personales” de quienes quieran optar a liderar el PSOE andaluz sino “lo que expresen los militantes con su voto” de cara dicho congreso regional.

“Cuando llegue el momento el PSOE andaluz celebrará unas primarias para elegir a su secretario o secretaria general”, ha proseguido el parlamentario, destacando que “esas primarias se celebrarán con todos los elementos y habrá varios candidatos“, de manera que “la militancia podrá elegir de manera libre, democrática y abierta quién quiere que sea el próximo secretario o secretaria general”.

Por ello, cuestionado por si considera que la actual secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, debe seguir y optar a la reelección, Jiménez ha lanzado u n mensaje claro a la ex presidenta andaluza y a quienes la siguen apoyando: “Ha llegado el momento en el que las decisiones de uno no sean las que se terminen llevando a la práctica sino que serán las decisiones de muchos, de los más de 45.000 militantes que cuando se les convoque, en su momento, se expresarán”.

Lo que no ha desvelado Jiménez quién es el miembro del PSOE de Andalucía que ya ha decidido presentarse a las primarias para intentar llegar al actual despacho de Susana Díaz en la sede de la calle San Vicente en Sevilla.

“Nosotros somos el partido más democrático y en el que con más libertad se pueden expresar sus militantes”, de manera que cuando llegue ese momento los militantes se podrán expresar”, ha enfatizado el socialista, que ha hecho hincapié en que ahora “la prioridad y la tarea” de los socialistas se centra en el trabajo de oposición en Andalucía y de respaldo e instar a la acción al Gobierno central cuando corresponda sobre las cuestiones relativas a la región andaluza.

Respuesta desde el entorno de Susana Díaz