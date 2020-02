40 años del 28F: Así se vivió en Huelva

Huelva se echó a la calle. Aún sin saber “dónde estábamos censados y si podríamos votar”, ha expuesto Rosa García, vecina de la capital residente en el populoso barrio de La Orden. Barrio en el que “la mitad aún no estábamos ni censados en él, veníamos de los pueblos o de otros barrios y cuando subimos a votar, no aparecíamos en las listas evidentemente”. Pero la ilusión, las ganas y la esperanza en el futuro hicieron que los onubenses llenaran las calles y las urnas aquel 28 de febrero de 1980 en el referendum en el que se decidiría el presente y futuro de Andalucía.

El sentir era común: “Queríamos tener nuestro derecho de ser una Comunidad Autónoma de primera, sin quedar atrás de otras como País Vasco. Teníamos que salir a las urnas para poder conseguir nuestros derechos, y muchos, al ser la primera vez que lo hacíamos, vivimos unos históricos momentos que en la actualidad se echa de menos. Hay que volver a echarse a las calles a reclamar lo que es de Andalucía y de los andaluces. A luchar por una autonomía sin deudas y con la solidaridad del Estado“, ha añadido Manuel Rodríguez, un onubense que llegaba pocos meses antes de tan histórica efeméride a la capital para trabajar en el Polo Químico.

Pero no solo Huelva llenó las urnas, sino que el resto de las provincias andaluzas también respondieron a la llamada que se hacía desde los medios de comunicación, los políticos y la propia sociedad que reclamaba los derechos históricos para Andalucía. Tal y como se puede observar en la portada del periódico ‘Odiel’ del 29 de febrero de 1980 (1980 fue bisiesto, al igual que en este 2020), todas las provincias andaluzas votaron al Sí al referéndum, excepto Jaén y Almería que no llegaron a la mayoría absoluta requerida para que las votaciones fuesen válidas. Esta situación provocó que no prosperara la vía del artículo 151, algo que “nos llevó una segunda jornada a las urnas, en la que todos volvimos a asistir muy ilusionados por conseguir la autonomía”, ha expresado María Pérez, de San Bartolomé de la Torre.

Pérez ha querido recordar que “era la primera vez en mi vida que votaba, y esa sensación no se olvida nunca, y más cuando es para algo tan importante. Por ello, siempre insisto a mis hijos que vayan a votar. Lo que quieran, o en blanco o nulo, pero que voten. Es un derecho que nos costó mucho conseguir, y ahora debería estudiarse más en las escuelas e institutos qué significó ese 28 de febrero de 1980 y porqué se debería retomar ese espíritu de lucha en las calles y urnas”.

Protagonistas

Francisco Zamudio

En este sentido se ha expresado Francisco Zamudio, que ejercía ya como político en esa fecha. “Fueron días muy ilusionantes, con mucha esperanza en conseguir una Andalucía mejor. Teníamos muchas ganas de que saliera el sí y poder conseguir la autonomía, nos venía mucho trabajo pero lo hicimos con muchísima ilusión”.

Zamudio ha confirmado a diariodehuelva.es que “hubo muchos avances desde ese sí, esta Andalucía que hoy tenemos ya no es la misma de entonces; pero se vuelven a reproducir los contextos en los que en 1980 nos echamos a la calle. Es algo que debemos vigilar bien porque Andalucía tiene la mayor población, tiene potencial y diversidad y ganas; debemos volver a decir que aquí estamos y que queremos una Comunidad Autónoma por derecho y no la que nos dejen”. A lo que ha añadido que “debemos estar ahí y luchar por nuestro sitio en el contexto político actual. Ahora todo vuelve a estar en boca de todos porque es necesario repetir esas ganas, fuerzas, para no quedarnos atrás”.

María Antonia Peña

Tal y como ha afirmado la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, “el cuadragésimo aniversario del Estatuto de Andalucía y, por tanto, de la constitución formal de la autonomía andaluza creo que es un motivo de justa celebración. Las cosas hay que juzgarlas por los resultados que producen y la perspectiva de cuatro décadas que tenemos a nuestras espaldas nos dice que, en Andalucía, la descentralización político-administrativa ha sido para bien“. A lo que ha añadido que “como en el caso de la Universidad de Huelva, a otra escala, la autonomía andaluza fue el producto de manifestaciones multitudinarias y de una implicación ciudadana que hizo que su establecimiento fuera recibido con júbilo y de manera festiva. Fue un buen arranque. Es innegable que queda pendiente la solución de muchos y acuciantes problemas sociales, pero Andalucía, al igual que España en este período democrático, ha vivido un período de estabilidad sin precedentes y hoy nuestra comunidad es muy distinta de la de hace cuarenta años”.

Peña ha apuntado que “todo cuerpo normativo debe ser reformado y actualizado sin miedos, porque la sociedad se transforma normalmente más deprisa que las constituciones, los estatutos y las leyes, pero me parece estamos asentados sobre una buena base. La ciudadanía de Andalucía se siente hoy orgullosa de su historia, de su identidad, de sus costumbres y de sus capacidades y, si todos nos esforzamos por dar solución a los problemas –poniendo los intereses generales por encima de los particulares–, podemos lograr colocar a Andalucía en el sitio que le corresponde: una tierra potencialmente rica, estratégicamente situada y dotada de unos recursos naturales y humanos de primer orden. Hacerlo valer es un reto ilusionante que nos concierne a todas y todos”.

Fernando Merchán

Fernando Merchán trabajaba en la delegación de El Correo Andalucía en Huelva en la época del 28-F. “Lo vivimos de forma muy ilusionante. Desde los medios animamos a los andaluces a acudir a las urnas porque era necesaria la mayoría absoluta para que pudiéramos conseguir la autonomía; y aunque no se pudo el 151 a la primera por la abstención en Jaén y Almería, pudimos conseguirlo poco después”. “Fuimos conscientes de que no podíamos perder el tren del artículo 47 de la Constitución, sino ir por la vía rápida. Hubo muchas manifestaciones en la época“. Merchán ha recordado que “fue un momento muy bonito, de mucha conciencia. Me pregunto si ahora con este trato que estamos teniendo en Andalucía por ejemplo en la situación política actual, no se trata igual a todas las regiones; y con el caso de los catalanes, hay que vigilarlo porque al final va en perjuicio de otras comunidades”.

Asimismo, ha considerado que en la actualidad “las instituciones se han asentado, han pasado muchas generaciones que han vivido otro modelo de administraciones públicas, ya con la autonomía, además de ayuntamientos, diputaciones y Gobierno, del que se encuentran muy lejos, porque es cierto que las autonomías tienen concedidas competencias muy importantes como la educación, salud, empleo y universidades…”.

Sin duda, el 28-F y su espíritu sigue “más vivo que nunca, porque debemos luchar por Andalucía como hicimos en 1980”. Un 28 de febrero de 1980 en el que Andalucía luchó por sus derechos históricos, y que pasados 40 años este referendum vuelve a estar en boca de todos “por lo conseguido, por lo real y porque ahora está más de actualidad que nunca”.