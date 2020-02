Reencuentro 35 años después gracias a Facebook

Les puedo asegurar que me he llevado una sorpresa de lo más agradable. Hace unos días recibo un mensaje por Facebook, de Javier Vizcaya Uriarte, al que conocí en Isla Cristina hace unos 35 años atrás, cuando él era delegado de la Agencia EFE en el País Vasco y yo también trabajaba para ellos. Me contaba que estaba por la zona, concretamente en Matalascañas, donde iba a pasar una quincena con su encantadora esposa Arantza Goyoaga (¿lo he escrito bien?). Rápidamente le dije que se vinieran para Huelva y ellos no se lo pensaron, cogieron su coche y a tener ese reencuentro después de tantísimos años.

Como no podía ser de otra manera, tuvimos que ponernos al día para saber que había sido de nuestras respectivas vidas y la verdad es la de ambos ha estado siempre relacionada con los medios de comunicación, aunque bien es cierto que Javier tuvo su incursión en la política, siendo jefe del gabinete de prensa de Javier Arzallus.

De nuestros hijos que jugaron juntos en Isla Cristina, tengo que mandarles unas fotos de la época, eso sí, cuando las encuentre, pues tenerlas las tengo, pero no se donde Arantza a la que no tenía el placer de conocer, pues es la primera vez que viajaba a Huelva. Arantza se traía aprendido muy bien, los lugares a visitar, de hecho, ya habían estado en Moguer, Almonte y El Rocío, y en los próximos días visitaran Isla Cristina y Ayamonte. Les recomendé que no se vayan a ir de la Antigua Higuerita sin probar los pellejitos de atún, pero me temo que no me van a echar mucha cuenta.

En definitiva, unas horas de lo más entrañables y la promesa por ambas partes de no tardar tantos años para reunirnos de nuevo, entre otras cosas porque no vamos a durar tanto. Eso sí, Javier ha descubierto en estos días los fandangos de Paco Toronjo, y las “sentencias” de sus letras.

Por cierto, como es preceptivo la pareja, no se fue de la capital sin probar el marisco de la tierra y el pescaíto frito.

Hasta la próxima amigos.