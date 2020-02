La defensa del Sporting de Huelva es de cristal (5-1)

No lo hace nada mal el Sporting de Huelva de medio campo hacia adelante. Pero atrás, el equipo de Antonio Toledo es un horror. Los once goles recibidos ante el Barcelona tienen el atenuante del rival, el mejor equipo de España y uno de los mejores de Europa. Pero esa excusa no es válida ante el Deportivo, que aprovechó las carencias de la zaga onubense para golear y reencontrarse con la victoria (5-1).

El partido se decidió en los primeros veinticinco minutos, intervalo en el que el equipo onubense encajó tres goles. Al poco de rodar el balón, Gaby abría el marcador con un potente disparo desde la frontal. Sin tiempo para lamentarse, Athenea culminó una acción individual con un certero remate junto al palo. Y acto seguido, Peke transformaba un penalti cometido por Chelsea sobre la propia Athenea.

Rayo de luz

En medio de la tormenta surgió un rayo de luz, cuando las chicas de Antonio Toledo acortaron distancias mediante un tiro fuerte y cruzado de Patri Mascaró al fondo de la red, tras un saque de esquina. Pero la esperanza de la remontada no tardó en desvanecerse al marcar Peke, esta vez aprovechando un rechace de Chelsea, el cuarto gol del Deportivo. El cielo volvía a cubrirse de nubes negras.

Presión adelantada

Toledo buscó la reacción con dos cambios en el descanso. Peiró y Kanteh relevaron a Abambila y Korina. Luego entrarían Efih y Nogareda. El Sporting adelantó la presión y se fue arriba, pero sin suerte. Castelló vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego. Y Kanteh, la mejor de las rojinegras, no encontró las mallas por culpa del larguero. Peor aún, en la recta final, Peke anotaba su tercera diana ante un defensa de cristal.

-FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO DE LA CORUÑA: Misa; Teresa, Athenea (Michelle Romero, min.70), Arbeláez, María Méndez, Bedoya (Nuria, min.59), Maya (Carlota, min.67), Peke, Gaby (Kika, min.76), Villegas y Patri López.

SPORTING DE HUELVA: Chelsea; Korina Clavijo (Fatou Kanteh, min.46), Patri Ojeda, Cinta Rodríguez, Marina Steindl; Castelló, Abambila (Marta Peiró, min.46); Alidou (Peace Efih, min.81), Kristina Fisher, Danica Evans; y Patri Mascaró (Nogareda, min.81).

GOLES: 1-0 (min.5) Gaby; 2-0 (min.20) Athenea; 3-0 (min.25) Peke, de penalti; 3-1 (min.31) Patri Mascaró; 4-1 (min.39) Peke; y 5-1 (min.87) Peke.

ÁRBITRA: Arregui Gamir, del Comité Vasco. Amonestó a las visitantes Patri Ojeda y Fatou Kanteh.

CAMPO: Abegondo, unos 500 espectadores.