El teatro de la vida de Alex Ortiz

Sin lugar a dudas nos encontramos con uno de los artistas con más empatía del panorama musical andaluz. Me estoy refiriendo al cantante sevillano, pero muy entroncado con las tradiciones onubenses, Alex Ortiz, el que incluso hace siempre su peregrinar hacia la aldea Almonteña con la hermandad de Huelva.

Pues bien, hace unos días se ha acercado por nuestra capital para dar a conocer a los medios de comunicación su último trabajo discográfico, que titula genéricamente “El teatro de la Vida”, donde el artista hispalense, deja de manifiesto una vez más su buen quehacer a la hora de interpretar las creaciones, que han compuesto para él autores de la categoría y prestigio de Francisco Carmona y José Codero y desde luego el propio cantante que asimismo es autor de música y letras de varios temas.

A Alex, lo he encontrado en esta ocasión quizás más ilusionado que nunca con este trabajo que ha realizado para la discográfica Senador, y se le notaba cada vez que hablaba de algunos de sus temas, donde él destacaba el titulado “Se va”, muy pegadizo y que a buen seguro será uno de los que más satisfacciones le proporcione.

He de comentar que me he escuchado ya el álbum un par de veces y tengo que decir que el tema que cierra el trabajo de Alex y que dedica a la coronación de la Virgen de los Ángeles (Negritos) es una auténtica maravilla.

“Quién eres tú” es la canción que abre este trabajo del Teatro de la Vida, una canción de amor, que el artista interpreta de manera fenomenal, al igual que las sevillanas “14 de Febrero”, con un estribillo muy pegadizo: “Y aunque ese día es especial/para mí no es diferente/ porque desde que te quiero/para mi todos los días/es catorce de febrero. ¡¡Que manera más bonita y elegante de interpretar!!

Le siguen las sevillanas dedicadas a las madres “Pa que tú nunca me faltes , madre”, donde realza la grandeza de nuestras progenitoras. Precioso tema, al igual que el titulado “De siete a nueve”, una historia de amor secreta pero muy apasionada.

Las sevillanas “Amigo quiero explicarte”, es la confesión que se le hace a un amigo sobre un amor prohibido, pues siente la necesidad de contarle que está enamorado de la mujer que su amigo ama. Por otra parte “La hija del marinero”, es otra historia de amor, en esta ocasión no correspondido, pero que Alex interpreta genial.

“Que tengas suerte” es el siguiente tema de este álbum, que da paso a unas sevillanas rocieras que a mí me ha gustado bastante, por su singularidad de la letra. Se titulan “Dónde están los peregrinos”. Este es el estribillo: “Y esos que llegan planchaos/presumen de peregrino/y dejan solo al simpecao/ cuando más duro es el camino”. Seguro que en esta próxima romería, será uno de los temas que más se canten en el camino hacia la aldea almonteña, al lado de las candelas.

Un tema social es el penúltimo tema por sevillanas de Alex Ortiz. “El amigo de los jueves”. Sin lugar a dudas para recapacitar.

En definitiva, un nuevo trabajo discográfico y ya van 8, de este gran artista, que además es un magnífico saetero y que verlo en directo es un gozo para los sentidos, donde gana pero que muy considerablemente

Enhorabuena Alex, este Álbum discográfico lo has bordado.